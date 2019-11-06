رابطة إفريقيا للأندية المحترفة لكرة السلة: المجمع البترولي ضمن المجموعة السابعة

أبيجان - أدرج ممثل كرة السلة الجزائرية، المجمع الرياضي البترولي ضمن المجموعة السابعة للدور التمهيدي الثاني "نخبة 16" للرابطة الإفريقية لكرة السلة المقررة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي)، حسب ما أعلنته الهيئة الأفريقية للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا-إفريقيا).

وبالإضافة إلى المجمع البترولي، تضم المجموعة السابعة أندية قوات الجيش و الشرطة الكاميرونيين (منظم الدورة)، نادي أبيجان الإيفواري، نادي الشرطة المالي، نادي نيجلاك (النيجر) و مانغا سبور الغابوني.

وكان المجمع البترولي قد تأهل في الدور التمهيدي الأول "نخبة 16" باحتلاله المركز الأول عقب الدورة التي احتضنتها عاصمة مالي، باماكو من 25 إلى 27 أكتوبر بعد تسجيله لانتصارين أمام النصر الليبي (106-50) و نادي سلاك الغيني (96-50) مقابل هزيمة واحدة على يد نادي الشرطة المالي (76-83).

وتجري المجموعة الثانية "لنخبة 16" من 17 إلى 22 ديسمبر بكيغالي (رواندا) بمشاركة باتريوت رواندا، سيتي أويلر أوغندا، فروفيرارو مابوتو الموزمبيقي، و نادي ج.ن.بي.سي الملغاشي و كينيا بور أوتوريتي الكيني و أنزا باسر الزامبي.

وستستفيد أربعة أندية من بطاقة دعوة لإتمام عدد المشاركين إلى 16 للمشاركة في الدور الثاني لتصفيات "نخبة 16" للمنافسة.

وسيتم تقسيم المجموعتين التي تضم كل واحدة منهما ثمانية أندية على فوجين يتشكل كل واحد من 4 أندية، حيث تخوض دورة مصغرة بثلاث مباريات.

ويتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن تمر الأندية الثلاثة الأولى من هذا الدور للمرحلة النهائية للمنافسة المقررة في مارس 2020.

وتلتحق الستة الأندية الأحسن من "نخبة 16" بأبطال أنغولا و مصر و المغرب و نيجيريا و السنغال و تونس لتكوين الجدول النهائي (دورتان بستة أندية) للنسخة الأولى للمنافسة.

وكان الاتحاد الدولي للعبة ورابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين قد أعلنا في شهر فبراير الماضي عن إنشاء أول بطولة احترافية في إفريقيا و التي تشكل أول مشاركة لرابطة السلة الأمريكية في منافسة خارج أمريكا الشمالية.

فخلال الموسم العادي، الذي سينطلق في شهر مارس، تلعب الأندية ال 12 خمس مباريات. فبعد مجموع 30 مقابلة تتأهل الأندية الثلاثة الأحسن عن كل مجموعة للمرحلة "الممتازة 6".

وستقام الدورة الرباعية الاخيرة في فصل الربيع بكيغالي (رواندا) في لقاءات بخروج المغلوب.