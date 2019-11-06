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الرابطة المحترفة الثانية/شبيبة سكيكدة: المدرب بن شوية يعلن انسحابه من العارضة الفنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 12:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر- قرر مدرب شبيبة سكيكدة (الرابطة المحترفة الثانية), محمد بن شوية, الانسحاب من العارضة الفنية بسبب الضغوطات التي تعرض لها في الاونة  الاخيرة في نادي الشرق الجزائري, حسب التصريحات التي أدلى بها للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك.

وقال بن شوية: ''أعتذر من الأنصار الأوفياء, لكن لا يمكن مواصلة العمل في مثل هذه الظروف. هنالك فئة من الأنصار همهم الوحيد هو الضغط وشتم اللاعبين والطاقم الفني للنادي. بالإضافة إلى ذلك, هنالك أشخاص أرادوا فرض بعض اللاعبين على الطاقم الفني في فترة الانتقالات ولكن بعد رفضي, قاموا بكل شيء من أجل تشويه سمعتي وتحريض الأنصار''.

وأبدى بن شوية, تعجبه من الضغط الذي يفرضه بعض الأنصار  رغم أن النادي ''السكيكدي'' يتواجد على بعد نقطتين فقط من صاحب المرتبة الرابعة.

وأضاف بن شوية قائلا: ''رغم أننا عدنا بنتيجة إيجابية من الحراش وتحقيقنا لنقطة التعادل (1-1) إلا أن بعض الأنصار قاموا بدور سلبي اتجاه  النادي. الآن, أدركت لماذا الشبيبة لم تتمكن من تحقيق الصعود منذ أكثر من ثلاثين سنة, فالمعارضة الموجودة لم تترك للنادي فرصة لتحقيق الصعود حتى تكون ضمن حضيرة الكبار''.

وكانت شبيبة سكيكدة قد تعثرت في اللقاءات الثلاثة الأخيرة في الرابطة الثانية, حيث انهزمت بتلمسان (3-1), ثم تعادلت بالحراش (1-1) قبل أن يفرض عليها التعادل بقواعدها أمام اتحاد عنابة (1-1).

وتحتل ''الشبيبة'' حاليا المرتبة السادسة برصيد 16 نقطة وبمعية أولمبي أرزيو وجمعية وهران بعد مرور 11 جولة. ولحساب الجولة  القادمة, تلاقي ''الشبيبة'' المضيف, مولودية بجاية, يوم السبت (00ر18) بملعب الوحدة المغاربية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الثانية/شبيبة سكيكدة: المدرب بن شوية يعلن انسحابه من العارضة الفنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 12:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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