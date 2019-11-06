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البطولة الوطنية للقسم الأول للشطرنج حسب الفرق: تتويج جمعية الأمن الوطني باللقب بعين ولمان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 11:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
البطولة الوطنية للقسم الأول للشطرنج حسب الفرق: تتويج جمعية الأمن الوطني باللقب بعين ولمان

 

وهران - توجت الجمعية الرياضية للأمن الوطني بلقب البطولة الوطنية للشطرنج للقسم الأول حسب الفرق المنتظمة بمركز الشباب لبلدية عين ولمان (سطيف).

و حصد فريق جمعية الأمن الوطني ما مجموعه 17 نقطة في ختام المنافسة سهرة أمس الثلاثاء بثمانية انتصارات وتعادل واحد يليه سبورتينغ سيدي بلعباس ونادي الوفاق الرياضي لتيزي وزو في المرتبتين الثانية والثالثة  بمجموع 12 نقطة و11 نقطة على التوالي.

وسيمكن هذا التتويج الفريق الفائز من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية البطلة للشطرنج المزمع إجراؤها من 7 إلى 15 ديسمبر المقبل بالمغرب.

و تميزت هذه الطبعة ال32 من البطولة الوطنية التي نظمت وفق النظام السويسري من تسع جولات بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة بمستوى "مقبول " وظروف تنظيمية جيدة حسب الحكم الدولي نصر الدين عنون مدير المنافسة.

و قد عرفت هذه البطولة المنظمة على مدار خمسة أيام من طرف الرابطة الولائية للشطرنج بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للعبة مشاركة 56 للاعبا يمثلون 14 فريقا من القسم الوطني الأول.

للتذكير فإن منافسة بطولة القسم الوطني الثاني التي جرت من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بتيارت بمشاركة 16 فريقا قد عرفت صعود كل من اتحاد حجوط ونادي هلال سيدي بلعباس إلى القسم الوطني الأول.

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البطولة الوطنية للقسم الأول للشطرنج حسب الفرق: تتويج جمعية الأمن الوطني باللقب بعين ولمان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 11:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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