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الرابطة الأولى: تحديد تواريخ المباريات المتأخرة (الرابطة المحترفة لكرة القدم)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 09:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

 

الجزائر- حددت رابطة  كرة القدم المحترفة يوم الثلاثاء تواريخ  المباريات  المتأخرة لبطولة الرابطة الأولى.

 

1- شبيبة الساورة - مولودية وهران : الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر  على الساعة 00ر18سا

 

2- شباب بلوزداد- اولمبي الشلف : الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر16سا

 

3- نادي بارادو- اتحاد بلعباس : الجولة  التاسعة  يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر16سا

 

4- مولودية الجزائر- اهلي برج بوعريريج : الجولة السادسة يوم 17 نوفمبر  على الساعة  45ر18سا

 

تبقى برمجة المباراة المتأخرة الاخيرة بين اتحاد الجزائر و  نادي بارادو (الجولة السادسة)

 

من جهة اخرى , تلعب مباراة مولودية الجزائر- شبيبة القبائل يوم الاربعاء 13 نوفمبر . ويندرج  اللقاء في اطار الجولة ال10 و الذي كان مبرمجا ل9 نوفمبر قبل ان يؤجل بسبب مشاركة مولودية الجزائر في كاس العرب حيث يواجه فريق القوة الجوية العراقي يوم الجمعة 8 نوفمبر بمدينة اربيل في ذهاب الدور ثمن النهائي.

كما ان الجولة ال13 للرابطة الثانية , المقررة في 16 نوفمبر, أُخرت  ليوم الاربعاء 20 نوفمبر , بسبب مشاركة  فرق من الرابطة الثانية في الدور الثالث الجهوي لكاس الجزائر.

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الرابطة الأولى: تحديد تواريخ المباريات المتأخرة (الرابطة المحترفة لكرة القدم)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 09:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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