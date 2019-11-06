الرابطة الأولى: تحديد تواريخ المباريات المتأخرة (الرابطة المحترفة لكرة القدم)

1- شبيبة الساورة - مولودية وهران : الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر18سا

2- شباب بلوزداد- اولمبي الشلف : الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر16سا

3- نادي بارادو- اتحاد بلعباس : الجولة التاسعة يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر16سا

4- مولودية الجزائر- اهلي برج بوعريريج : الجولة السادسة يوم 17 نوفمبر على الساعة 45ر18سا

تبقى برمجة المباراة المتأخرة الاخيرة بين اتحاد الجزائر و نادي بارادو (الجولة السادسة)

من جهة اخرى , تلعب مباراة مولودية الجزائر- شبيبة القبائل يوم الاربعاء 13 نوفمبر . ويندرج اللقاء في اطار الجولة ال10 و الذي كان مبرمجا ل9 نوفمبر قبل ان يؤجل بسبب مشاركة مولودية الجزائر في كاس العرب حيث يواجه فريق القوة الجوية العراقي يوم الجمعة 8 نوفمبر بمدينة اربيل في ذهاب الدور ثمن النهائي.

كما ان الجولة ال13 للرابطة الثانية , المقررة في 16 نوفمبر, أُخرت ليوم الاربعاء 20 نوفمبر , بسبب مشاركة فرق من الرابطة الثانية في الدور الثالث الجهوي لكاس الجزائر.