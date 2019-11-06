كأس الكنفيدرالية: فريق الإدارة البينيني اخر متأهل الى دور المجموعات على حساب جينيراسيون فوت السينغالي

وسجل الهدف الوحيد في مباراة الإياب اللاعب شريف بايو (42) لفائدة الإدارة والاقتصاد.
وكانت مقابلة الذهاب قد عرفت فوز النادي البنيني بنفس النتيجة (1-0) ليحتكم الفريقان الى الركلات الترجيحية.
ويعد الإدارة والاقتصاد البينيني آخر نادي يقتطع تأشيرة تأهله الى دور المجموعات, كون بقية لقاءات إياب الدور 16 مكرر جرت جميعها يوم الأحد.
ومن بين الأندية المتأهلة الى مرحلة المجموعات, يوجد نادي جزائري, ويتعلق الأمر بأتليتيك بارادو, الذي حقق تأهلا تاريخيا, بتخطيه عقبة كامبالا سيتي الأوغندي في الاياب ب(4-1), علما أن مقابلة الذهاب, التي جرت بأوغندا, انتهت بالتعادل الابيض (0-0).
وتجرى عملية القرعة الخاصة بالمجموعات يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة, حسبما أعلنت عنه الهيئة القارية.
بالإضافة لنادي بارادو, ستعرف مرحلة المجموعات مشاركة العديد من الأندية التي غالبا ما تلعب الأدوار الكبرى على غرار إنييمبا ورانجرز (نيجيريا) والمتوجين برابطة الابطال سابقا, حسنية أغادير ونهضة بركان (المغرب) الذي لعب نهائي الموسم الفارط سابقا وكذلك النادي المصري البورسعيدي ونادي بيراميدس (مصر) الذي أقصى شباب بلوزداد في الدور السادس عشر.
كما ستعرف المنافسة مشاركة كل من: نواذيبو (موريتانيا), حورويا كوناكري (غينيا), زاناكو (زامبيا), سان بيدرو (كوت ديفوار), النصر (ليبيا), جوليبا (مالي), موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وبيدفيست ويتس (جنوب افريقيا).
و سيتم توزيع الأندية ال 16 على أربع مجموعات و سيتأهل الاول و الثاني عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.