الرابطة الأولى: رغم الأزمة المالية الخانقة، اتحاد الجزائر يردّ على طريقته فوق الميدان

الجزائر - رغم الازمة المالية الخانقة التي يعيشها فريق اتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الاولى لكرة اقدم ) في بداية هذا الموسم، الا ان النادي العاصمي يقدم مردودا طيبا على ارضية الميدان من خلال تحقيقه لنتائج ايجابية اخرها سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية مكنته من الاقتراب من كوكبة المقدمة و بالتالي الدفاع ببسالة عن لقبه المحقق الموسم الماضي .

ولم يجد فريق اتحاد الجزائر عند استقباله مساء امس الاثنين لفريق شبيبة الساورة ، لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة من عمر البطولة اي صعوبة تذكر في تجاوز الضيف الذي لم يتمكن من الصمود امام أبناء سوسطارة الذين حسموا المقابلة بنتيجة عريضة (4-1) .

هذا الفوز كان وزنه من ذهب و مكن "كتيبة" المدرب دزيري بلال من الالتحاق في المركز الثالث بمنافسه شبيبة الساورة رفقة مولودية وهران و شبيبة الساورة بمجموع 13 .

واكثر من هذا سيكون بوسع " ابناء سوسطارة "، الانفراد بالمركز الثالث باعتبار ان لديهم مقابلة متأخرة عن الجولة السادسة، سيلعبونها بقواعدهم امام نادي بارادو ، علما ان الفريق كان بإمكانه الانفراد حاليا بالمركز الثالث لولا خصم النقاط الثلاثة من رصيده بسبب غيابه عن مقابلة مولودية الجزائر .

وبلغة الارقام ، يحتل فريق اتحاد الجزائر المركز الثاني بأحسن خط هجوم (14 هدفا) بمعية مولودية وهران ، خلف مولودية الجزائر المتصدرة ب(16 هدفا)، فيم يعد خط دفاعه الاسوأ في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بتلقيه ل(12 هدفا).

--- لمسة المدرب بلال دزيري .....

ولم يكن اكثر المتفائلين ، يتوقعون سيناريو أحسن للاتحاد العاصمي في ظلّ الازمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق منذ بداية الموسم ، والتي كانت كافية لتهوي بالفريق الى اسفل التدريب .

ومعلوم ان فريق اتحاد العاصمة الذي كان يملكه رجل الاعمال علي حداد، كان اكثر الاطراف تضررا بعد سجن الرئيس المدير العام لمؤسسة الاشغال العمومية في قضايا فساد، الصائفة الماضية ، الامر الذي تسبب في تجميد الارصدة البنكية للفريق لأجل غير مسمى.

وأمام هذا التجميد ، وجد اتحاد الجزائر نفسه في مواجهة صعوبات كبيرة سواء على صعيد تنقلات الفريق في منافسة رابطة الابطال الافريقية او دفع المستحقات العالقة لعماله بما فيهم اللاعبين الذين قاموا مؤخرا بحركات احتجاجية.

وفي سياق متصل ، كان حارس المرمى محمد امين زيماومش ، قد صرح قبل أيام لوسائل الاعلام انه لم يتلق راتبه منذ سنة كاملة جراء الوضعية المالية المعلقة للفريق.

ويرجع الكثير من المتتبعين ، صمود الفريق الى التأثير الايجابي و العمل الذهني الكبيرين الذي يقوم به المدرب دزيري بلال الذي نجح في ابعاد اللاعبين عن كل الاهتزازات التي تهدد الفريق .

ويمكن لعقد الرعاية الجديد الذي ابرمته ادارة اتحاد الجزائر مع مجمع "سربور" ، ان يعطي شحنة اوكسجين جديدة للتشكيلة العاصمية التي نجحت لحد الآن في الصمود رغم قوة الاعصار.