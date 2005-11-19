الجزائر-زامبيا: إدارة ملعب "مصطفى تشاكر" تقرر خفض سعر التذاكر ل300 دج لاستقطاب المناصرين

البليدة - قررت إدارة مركب "مصطفى تشاكر" بالبليدة تخفيض سعر تذاكر الدخول تحسبا للقاء الجزائر- زامبيا المقرر إجراؤه يوم 14 نوفمبر (سا 00ر20) لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 إلى 300 دج و ذلك بهدف استقطاب اكبر عدد ممكن من المناصرين، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مدير المركب، كمال ناصري.

وأوضح السيد ناصري ل/وأج أن إدارة مركب "مصطفى تشاكر" قررت تخفيض سعر تذاكر الدخول لمشاهدة المباراة ل 300 دج بعدما كانت 500 دج من قبل نظرا لملاحظة "عزوف نسبي للمناصرين في المقابلات السابقة بسبب غلاء التذاكر".

وأضاف ذات المتحدث أن إدارة الملعب ستطرح 18.000 تذكرة بالنسبة للمدرجات غير المغطاة بسعر 300 دج و4000 تذكرة في المدرجات المغطاة بسعر 1000 دج علما أن العدد الإجمالي لمقاعد الملعب يبلغ 22.000، مشيرا إلى أن عملية بيع التذاكر ستنطلق الأحد أو الاثنين المقبلين.

من جهة أخرى، أكد مسؤول المركب أن "الملعب جاهز لاستقبال الفريقين و التحضيرات بدأت منذ شهر"، مؤكدا أن "أرضية الملعب جاهزة حيث تم صيانة العشب و تجهيز غرف الملابس و إعادة طلاء المدرجات وغيرها من التحضيرات اللازمة لضمان السير الحسن للقاء القاري."

وأشار إلى عقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة الولائية برئاسة الوالي، يوسف شرفة، و مسؤولي مختلف القطاعات المعنية كالشباب و الرياضة و الأمن و الدرك الوطني و الحماية المدنية و مؤسسة "متيجة نظافة" لوضع آخر اللمسات تحسبا لهذا اللقاء و بحث النقائص لاستدراكها قبل موعد المقابلة.

يذكر أن اللقاء بين الفريقين سيديره الحكم الإثيوبي باملاك ويييسا تيسيما بمساعدة كل من مواطنيه كيندي ميسي وتيغل غيزاو بيلاشيو، فيما سيكون تيوودروس ليتيكي حكما رابعا، وفقا لما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.