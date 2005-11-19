ألعاب القوى/احتياجات خاصة (بطولة العالم-2019): برنامج الرياضيين الجزائريين

الخميس 7 نوفمبر 2019:
رمي الجلة (ف54/55): بشير مراد (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)
رمي الجلة (ف33): كمال كرجنة (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)
رمي القرص (ف 56/57): صفية جلال ونادية مجمج ونسيمة صايفي (الدور التصفوي)
سباق 1500م (ت46): سمير نويوة (النهائي)
سباق 800م (ت36): سيد علي بوزورين (النهائي)
سباق 100م (ت51): محمد برحال (النهائي)
سباق 1500م (ت13): بقة عبد اللطيف (النهائي)
الجمعة 8 نوفمبر 2019:
رمي الجلة (ف56/57): صفية جلال ونادية مجمج ونسيمة صايفي (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)
رمي الرمح (ف57): نادية مجمج (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)
رمي الصولجان (ف32): قامسي منية (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)
القفز الطويل (ف12): ليندة حمري (النهائي)
السبت 9 نوفمبر 2019 :
رمي الصولجان (ف31/32): صالح فرحاح وأحمد مهيداب والهواري بحلاز (نهائي)
سباق 400م (ت37): حمدي سفيان (التصفيات)
رمي القرص (ف56/57) : النهائي
رمي الرمح (ف12/13): بن علو بختة (النهائي)
رمي الرمح (ف46): بو
قوفة عاشورة (النهائي)
رمي القرص (ف32): قاسمي منية (النهائي)
الثلاثاء 12نوفمبر 2019:
سباق 200م (ت37): حمدي سفيان (التصفيات)
الاربعاء 13 نوفمبر 2019:
رمي القرص (ف56/57): النهائي
سباق 400م (ت36): سيد علي بوزورين (التصفيات)
سباق 200م (ت37): النهائي
سباق 200م (ت51): محمد برحال (النهائي)
رمي الجلة (ف32): عمشي نجيب وأحمد مهيداب والهواري بحلاز (النهائي)
سباق 100م (ت13): صالح خلايفية (التصفيات + النهائي في حالة التأهل)
الخميس 14 نوفمبر 2019:
سباق 400م (ت36): النهائي
رمي الجلة (ف33): النهائي
سباق 1500م (ت38): عبد الكريم كراي وجمعي مجيد (التصفيات)
الجمعة 15 نوفمبر 2019:
سباق 1500م (ت38): النهائي
رمي القرص (ف 32/33) : بوجعدار اسماهان (النهائي).