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ألعاب القوى/احتياجات خاصة (بطولة العالم-2019): برنامج الرياضيين الجزائريين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - برنامج الرياضيين الجزائريين المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر بدبي الإماراتية من 7 إلى 15 نوفمبر والمؤهلة إلى الألعاب البرالمبية-2020 بطوكيو:

 

         الخميس 7 نوفمبر 2019:

رمي الجلة (ف54/55): بشير مراد (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)

رمي الجلة (ف33): كمال كرجنة (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)

رمي القرص (ف 56/57): صفية جلال ونادية مجمج ونسيمة صايفي (الدور التصفوي)

سباق 1500م (ت46): سمير نويوة (النهائي)

سباق 800م (ت36): سيد علي بوزورين (النهائي)

سباق 100م (ت51): محمد برحال (النهائي)

سباق 1500م (ت13): بقة عبد اللطيف (النهائي)

 

         الجمعة 8 نوفمبر 2019:

رمي الجلة (ف56/57): صفية جلال ونادية مجمج ونسيمة صايفي (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)

رمي الرمح (ف57): نادية مجمج (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)

رمي الصولجان (ف32): قامسي منية (الدور التصفوي + النهائي في حالة التأهل)

القفز الطويل (ف12): ليندة حمري (النهائي)

 

         السبت 9 نوفمبر 2019 :

رمي الصولجان (ف31/32): صالح فرحاح وأحمد مهيداب والهواري بحلاز (نهائي)

سباق 400م (ت37): حمدي سفيان (التصفيات)

رمي القرص (ف56/57) : النهائي  

رمي الرمح (ف12/13): بن علو بختة (النهائي)

رمي الرمح (ف46): بو

قوفة عاشورة (النهائي)

رمي القرص (ف32): قاسمي منية (النهائي)

 

         الثلاثاء 12نوفمبر 2019:

سباق 200م (ت37): حمدي سفيان (التصفيات)

 

         الاربعاء 13 نوفمبر 2019:

رمي القرص (ف56/57): النهائي

سباق 400م (ت36): سيد علي بوزورين (التصفيات)

سباق 200م (ت37): النهائي

سباق 200م (ت51): محمد برحال (النهائي)

رمي الجلة (ف32): عمشي نجيب وأحمد مهيداب والهواري بحلاز (النهائي)

سباق 100م (ت13): صالح خلايفية (التصفيات + النهائي في حالة التأهل)

 

     الخميس 14 نوفمبر 2019:

سباق 400م (ت36): النهائي

رمي الجلة (ف33): النهائي

سباق 1500م (ت38): عبد الكريم كراي وجمعي مجيد (التصفيات)

 

     الجمعة 15 نوفمبر 2019:

سباق 1500م (ت38): النهائي

رمي القرص (ف 32/33) : بوجعدار اسماهان (النهائي).

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب القوى/احتياجات خاصة (بطولة العالم-2019): برنامج الرياضيين الجزائريين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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