Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة/بطولة العالم: الجزائر حاضرة ب22 رياضيا وتطمح لانتزاع 18 ميدالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 13:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة/بطولة العالم: الجزائر حاضرة ب22 رياضيا وتطمح لانتزاع 18 ميدالية

 

الجزائر- تشارك الجزائر ب22 رياضيا في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة,  المقررة من 7 الى 15 نوفمبر بدبي الإمارتية, بهدف انتزاع 18 ميدالية من بينها ذهبيتين, حسب ما كشف عنه المدربون الوطنيون.

ويتواجد الوفد الجزائري, المكون من 37 عنصرا, منذ أول أمس الأحد بدبي من اجل التأقلم مع الأجواء تحسبا لدخول المنافسة التي تتميز بأهميتها كونها مؤهلة الى الالعاب شبه الاولمبية بطوكيو صيف 2020.

ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد.

وأوضح المدير الفني الوطني بالاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة, مختار قواسمي, قائلا : "نظرا لقيمة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر, فإن عناصرنا مطالبة بتشريف الالوان الوطنية. المدربون يطمحون الى انتزاع 18 ميدالية منها ذهبيتين, وهذا التكهن يعود الى قيمة رياضيينا وتحضيراتهم".

ورغم تجنيد الاتحادية لكل الوسائل المتوفرة لديها لإجراء تربصات تحسبا لهذا الموعد, الا ان المدربين والرياضيين يرون ان التحضيرات تبقى "ناقصة".

و يقول قواسمي في هذا الصدد : "اجرى كل الرياضيين تربصين اثنين في الخارج (تركيا و بولونيا), في حين هناك من استفاد من معسكرات فردية في المغرب و اثيوبيا حسب طلبات بعض المدربين.

أما البقية فقد فضلت التحضير بالمراكز الوطنية بكل من الشلف, عنابة, سطيف, تيكجدة (البويرة) والعاصمة".

و اضافة الى العناصر الشهيرة بسجلها, على غرار عبد اللطيف بقة ونسيمة صايفي ونادية مجمج, يوجد عدد من الرياضيين الشبان ممن اثاروا انتباه المديرية الفنية التي قررت منحهم ثقتها في هذه المنافسة العالمية.

و أفاد نفس المصدر: "40 بالمائة من التشكيلة الوطنية من المواهب الشابة على شاكلة مهيدب أحمد وفرحاح وليد وخلايفية صالح. هؤلاء نجحوا في اجتياز مرحلة التصنيف المصيرية بنجاح خلال آخر تجمع بتونس. المستقبل لهؤلاء الشباب الذين باتوا بحاجة للمرافقة, نظرا لتطور جميع الرياضات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة, سيما ألعاب القوى, مما يصعب من مهمة التأقلم و تأكيد المستوى".

ومن أجل تأطير جيد للرياضيين الجزائريين في هذا الموعد العالمي, أرسلت الاتحادية تسعة مدربين ضمن الوفد الجزائري المتواجد بدبي.

يذكر أنه عشية توجههم الى دبي, خضع سبعة رياضيين معنيين ببطولة العالم للمراقبة إثر زيارة مفاجئة لممثلي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة/بطولة العالم: الجزائر حاضرة ب22 رياضيا وتطمح لانتزاع 18 ميدالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 13:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.05

اعلام : وفاة صحفي مجمع "الهداف" محمد أمين أقمون 

19.11.05

تنصيب محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية بوهران

19.11.05

الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب: رؤى متقاطعة حول العلاقة بين الأدب والمسرح

19.11.05

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة/بطولة العالم: الجزائر حاضرة ب22 رياضيا وتطمح لانتزاع…

19.11.05

الرئيس الكوبي يجدد موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

19.11.05

تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى (وزارة الدفاع)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.04

مشروع قانون المحروقات سيجنب الجزائر أزمة طاقوية حادة تلوح في أفق 2030

19.11.04

رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان يستقبل رئيس النقابة الوطنية للقضاة 

19.11.04

وفاة المجاهد عطار الهواري 

19.11.04

حملة تحسيسية عن أخطار استعمال المواد النارية والمفرقعات بمناسبة بالمولد النبوي الشريف