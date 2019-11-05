ألعاب القوى: ميلاد أول ناد للماراطون بوهران

وهران - عرفت ساحة ألعاب القوى بوهران ميلاد أول ناد مختص في الماراطون بمناسبة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020, بحسب ما استفيد يوم الثلاثاء من مؤسسه نور الدين عبايدية.

واختار هذا المسؤول, الذي يعد رياضيا دوليا سابقا في هذا الاختصاص, لمولوده الجديد اسم "نادي ماراطون وهران", والذي يسعى من خلاله إلى ترقية هذا الاختصاص في عاصمة الغرب الجزائري, على حد قوله.

وصرح المعني ل/وأج في هذا الصدد : "إنه لمن المؤسف حقا أن تفتقر مدينة رياضية مثل وهران لعدائين في اختصاص الماراطون, وهو الأمر الذي حفزني على تأسيس هذا النادي الجديد من أجل ترقية هذه الرياضة بالولاية".

وأضاف : "بما أن البطولة الوطنية للماراطون التي أقيمت في نهاية الأسبوع بغليزان تدخل ضمن برنامج الإتحادية الخاص بموسم 2018-2019, فلم يكن لنا الحق للمشاركة فيها, وهو ما يفسر غياب عدائين يمثلون وهران في هذه المسابقة".

ولكن نور الدين عبايدية يعد بالتدارك في قادم المواعيد من خلال اشراك رياضييه في المنافسات التي ستنظمها مستقبلا الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى وكذا الرابطة الجهوية لهذه الرياضة بداية من شهر ديسمبر المقبل.

والتزم نفس المتحدث بالدفع بأحسن عدائيه في هذه المنافسات من أجل التألق سواء تعلق الأمر بسباقات الماراطون أو العدو الريفي, مؤكدا أن فريقه لديه طموحات كبيرة في هذا المجال.

ويرجع رئيس نادي ماراطون وهران هذه الطموحات إلى المستوى الجيد الذي يتمتع به رياضيوه الذين ينحدر معظمهم من فريق الناحية العسكرية الثانية حيث سمحت لهم مختلف مشاركاتهم مع هذا الفريق باكتساب زاد معتبر من الخبرة, على حد تعبير ذات المسؤول.

وتابع : "هدفنا الأسمى هو إشراك أكبر عدد ممكن من فريقي الجديد في الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها وهران في 2021, حيث نطمح لإهداء الجزائر ميداليات سيما وأن المنافسة ستجرى بمدينتنا".

قبل ذلك, يأمل عبايدية في الحصول على دعم ومساندة السلطات المحلية من مجالس منتخبة بلدية وولائية فضلا عن المديرية الولائية للشباب والرياضة, حيث وجه بالمناسبة نداء لهم كي يمدوه بالإمكانيات الضرورية التي تسمح للنادي الوهراني الجديد من رفع التحدي.

ويتشكل نادي ماراطون وهران من 15 رياضيا من الجنسين حيث يهدف لوضع قدم له بين كبار الاختصاص في الساحة الوطنية أولا ثم فرض نفسه على الساحة القارية والعالمية, بحسب رئيسه الذي يملك في سجله الرياضي عدة مشاركات دولية على غرار ثلاث مشاركات في كأس العالم لسنوات 1984 و1987 و1991.