كرة القدم / الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): فوز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل 2-1

سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة (د24) و عبد النور بلحوسيني (د60) لاتحاد بلعباس وكذا القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل (د65).
بعد هذا الفوز، يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع ب10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة، رفقة نصر حسين داي، بينما يبقى "الكناري" في المرتبة الثالثة ب13 نقطة صحبة مولودية وهران، شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.
الاثنين 4 نوفمبر
اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1
مقابلات لعبت (السبت 28 سبتمبر)
جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1
شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0
وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0
مقابلات للبرمجة
مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج
شبيبة الساورة - مولودية وهران
اتحاد الجزائر - نادي بارادو
شباب بلوزداد - أولمبي الشلف
الترتيب نقاط لعب
1 مولودية الجزائر 20 8
2 شباب بلوزداد 20 8
3 مولودية وهران 13 8
4اتحاد الجزائر 13 8
5 شبيبة الساورة 13 8
6 شبيبة القبائل 13 8
7 شباب قسنطينة 12 9
8 جمعية عين مليلة 11 9
9 نصر حسين داي 10 9
10اتحاد بلعباس 10 8
11 أهلي برج بوعريريج 9 8
12 اتحاد بسكرة 9 9
13 أولمبي الشلف 8 8
14 نجم مقرة 8 9
15 وفاق سطيف 7 9
16 نادي بارادو 7 7