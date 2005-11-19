كرة القدم / الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): فوز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل 2-1

الجزائر - فاز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-0) مساء اليوم الاثنين بملعب "24 فبراير" بسيدي بلعباس لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة (د24) و عبد النور بلحوسيني (د60) لاتحاد بلعباس وكذا القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل (د65).

بعد هذا الفوز، يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع ب10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة، رفقة نصر حسين داي، بينما يبقى "الكناري" في المرتبة الثالثة ب13 نقطة صحبة مولودية وهران، شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.

الاثنين 4 نوفمبر

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1

مقابلات لعبت (السبت 28 سبتمبر)

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0

مقابلات للبرمجة

مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج

شبيبة الساورة - مولودية وهران

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

شباب بلوزداد - أولمبي الشلف

الترتيب نقاط لعب

1 مولودية الجزائر 20 8

2 شباب بلوزداد 20 8

3 مولودية وهران 13 8

4اتحاد الجزائر 13 8

5 شبيبة الساورة 13 8

6 شبيبة القبائل 13 8

7 شباب قسنطينة 12 9

8 جمعية عين مليلة 11 9

9 نصر حسين داي 10 9

10اتحاد بلعباس 10 8

11 أهلي برج بوعريريج 9 8

12 اتحاد بسكرة 9 9

13 أولمبي الشلف 8 8

14 نجم مقرة 8 9

15 وفاق سطيف 7 9

16 نادي بارادو 7 7