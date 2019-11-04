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كرة السلة: إجراء لقاء المجمع البترولي- نصر حسين داي يوم غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 17:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - بُرمجت مباراة المجمع البترولي- نصر حسين داي، لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر لكرة السلة، القسم الممتاز ( المجموعة الاولى)، ليوم غد الثلاثاء (00ر18سا) بقاعة حيدرة ( الجزائر العاصمة)، حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وأُجل لقاء الجولة الثانية من المنافسة بسبب مشاركة المجمع البترولي في الدور الاول التمهيدي للرابطة الافريقية لكرة السلة (بال)، الذي جرى نهاية شهر اكتوبر بباماكو  (مالي) .

وأشارت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة الى ان المباريات المتأخرة للمجموعة الثانية ، بين نادي سطاوالي ووداد بوفاريك ( الجولة الثانية) و اولمبي برج بوعريريج - نادي سطاوالي (الجولة الثالثة) تم برمجتهما على التوالي ، يومي 12 و 19 نوفمبر الجاري .

 

       برنامج تسوية الرزنامة :

    

      المجموعة الاولى : الثلاثاء 5 نوفمبر

      المجمع البترولي- نصر حسين داي  ( 00ر18سا)

   

     الترتيب                   نقاط       لعب

  1. طليعة درارية 6 3

--. نادي الرويبة                   6         3

--. شباب الدار البيضاء           6         3

  1. أولمبي مليانة 5 3 
  2. المجمع البترولي 4    2
  3. نصر حسين داي 3

2

--. أولمبي برج بوعريريج        3         3

--. اتحاد سطيف                   3         3

--. نجم شرشال                    3         3

  1. ناي ورقلة 2 3

 

     المجموعة الثانية : الثلاثاء 12 نوفمبر

    نادي سطاوالي : وداد بوفاريك

 

    الثلاثاء 19 نوفمبر :

اولمبي برج بوعريريج - نادي سطاوالي

    

     الترتيب                  نقاط   لعب

  1. ربيع العلمة 6 3

2 . اتحاد الجزائر           5       3

--. اتحاد البليدة              5      3

4 . وداد بوفاريك            4      2

--. جمعية أم البواقي         4      3

--. نادي جسر قسنطينة     4      3

--. أولمبي باتنة             4      3

8 . نادي سطاوالي          2      1

--. اتحاد برج بوعريريج   2      2

--. أمل سكيكدة             2      3.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة: إجراء لقاء المجمع البترولي- نصر حسين داي يوم غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 17:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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