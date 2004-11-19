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البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للرمي بالمسدس الآلي بجيجل: انطلاق المنافسات

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 14:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للرمي بالمسدس الآلي بجيجل: انطلاق المنافسات

جيجل - انطلقت اليوم الاثنين منافسات البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للرمي بالمسدس الآلي بمنصة الرمي بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية الشهيد علي بنور بجيجل بمشاركة  19 فريقا (ذكور و إناث)  يمثلون مختلف النواحي و المؤسسات و المدارس العسكرية.

وفي كلمته ألافتتاحية رحب قائد المدرسة التطبيقية لجند البحرية العميد أحمد مرزوق بالوفود الرياضة المشاركة في هذه التظاهرة العسكرية التي تدوم إلى غاية 7 نوفمبر الجاري داعيا إياهم للتحلي بالقيم السامية للتنافس الرياضي الشريف والانضباط المثالي لإضفاء أجواء تنافسية "تعكس البعد الحقيقي للمستوى الرفيع الذي بلغته الرياضة العسكرية."

وأكد العميد مرزوق بالمناسبة على أن " القيادة العليا لأركان الجيش الوطني الشعبي تولي أهمية قصوى لهذا الجانب بغية تمرس الأفراد العسكريين على الرماية والرفع من قدراتهم وتحسين مستواهم من خلال تنظيم منافسات قطاعية، جهوية و وطنية في الرماية بسلاح المسدس الآلي لتدعيم الفرق الوطنية وتمثيلها في المحافل الدولية.

وأضاف بأن مثل هذه المنافسات تمكن كذلك من "تقوية الروابط ما بين الوحدات والمدارس وتمتين جسور التواصل بين الأفراد العسكريين ".

وخصص برنامج اليوم الأول من هذه البطولة لرماية الدقة فيما سيخصص اليوم الثاني للرمي بالسرعة.

آخر تعديل على الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 19:05
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البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للرمي بالمسدس الآلي بجيجل: انطلاق المنافسات
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 14:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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