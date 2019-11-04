العاب القوى: تربص تكويني لفائدة المدربين الجزائريين بأكاديمية ماينتس بألمانيا

الجزائر- في اطار الشراكة بين الجزائر و المانيا في المجال الرياضي، ستستفيد مجموعة من المدربين الجزائريين في اختصاص العاب القوى من تربص تكويني، مقرر بمدينة ماينتس بألمانيا في صائفة 2020 ، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

واضافت الهيئة الفدرالية، :"انه في اطار الشراكة الجزائرية الألمانية، ستستفيد مجموعة من المدربين الجزائريين من دورة تكوينية مقررة في الفترة الممتدة من 20 يونيو 2020 الى 31 يوليو 2021 بأكاديمية العاب اقوى بماينتس بألمانيا .

و أوضحت الاتحادية ، انه يتعين على المدربين المهتمين بالمشاركة في هذا التربص، ارسال طلباتهم الى الهيئة الفدرالية قبل يوم 13 نوفمبر 2019 ، آخر موعد للتسجيلات.

ومن بين الشروط التي يجب ان تتوفر في المدربين الراغبين في الاستفادة من هذه الدورة التكوينية هو ان لا تتجاوز اعمارهم ال40 سنة .