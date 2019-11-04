كاراتي: تكريم البطلين انيس حلاسة و لامية معطوب

الجزائر- كرمت وزارة الشباب و الرياضة لاعبي الكاراتي دو ايوب انيس حلاسة, الذي تحصل على لقب بطل العالم في فئة الأواسط سنة 2019 و لامية معطوب التي تحصلت على ميدالية برونزية خلال بطولة العالم بمدريد سنة 2018, و هذا خلال حفل نُظم سهرة امس الاحد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

و قام وزير الشباب و الرياضة رؤوف سليم برناوي خلال هذه المناسبة, بتكريم لاعب الكاراتي ايوب انيس حلاسة, الذي تحصل على لقب بطل العالم لوزن اقل من 55 كلغ لسنة 2019 بعاصمة الشيلي, سانتياغو, و لامية معطوب التي تحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسنة 2018 بمدريد, بحضور اعضاء الحكومة و رؤساء الاتحاديات و الفدراليات الرياضية و كذا شخصيات رياضية و سياسية.

و صرح السيد برناوي في كلمة ألقاها خلال حفل أُقيم على شرف البطلين ايوب انيس حلاسة و لامية معطوب قائلا "من واجبنا تكريم الشباب الرياضي الجزائري الذي ما فتئ يشرف الالوان الوطنية في التظاهرات الدولية و يرفع العلم الوطني عاليا, و هذا دليل على ان المدارس الجزائرية يمكنها ان تكون أبطال الغد, و يجب فقط الايمان في قدراتنا و مواصلة العمل من اجل تحقيق نجاحات اخرى في المستقبل".

و اعتبر الوزير ان هذا التكريم "يبقى عادة حميدة من اجل تشجيع الرياضيين لكي يعملوا اكثر فاكثر و يرفعوا الراية الوطنية على الصعيد الدولي".

و قال الوزير أن "الرياضة الجزائرية تعيش أوقات تاريخية من الفرحة و الاعتزاز و علينا استغلال هذه الانجازات للتوجه نحو الامام لتمكين الفدراليات الرياضية من التزود بمراكز تحضير خاصة بهم و التوصل الى تأهيل اكبر عدد ممكن من الرياضيين الى الالعاب الاولمبية المقررة بطوكيو سنة 2020".

و اوضح البطل العالمي للكاراتي دو في فئة الأواسط لوزن اقل من 55 كلغ, أيوب أنيس حلاسة قائلا ,"إن تتويجي بهذه الميدالية الذهبية ما هو إلا خطوة اولى في مشواري و هذا سيمكنني من العمل اكثر فاكثر من اجل تحقيق نجاحات اخرى".

وصرح الرياضي الشاب حلاس الذي كُرم الى جانب المدرب الوطني طارق عدنان ومدربه بنادي المستقبل بقسنطينة ثابت اسكندر"لا يمكنني وصف مدى فخري بتكريمي من طرف السلطات العليا للبلد. سيسمح لي هذا بمواصلة العمل لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل خلال التظاهرات الدولية المقبلة. كما أتقدم بالشكر للوزير برناوي الذي دعمني وكذا مدربي بنادي المستقبل بقسنطينة".

وقالت لامية معطوب التي تحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بمدريد سنة 2018: "لا أحد يمكنه تخيل شعور رياضي يشارك في منافسة دولية ثم يتوج في نهاية المنافسة".

وأضافت: "إذا ما قررت المشاركة في منافسة ما فإني أشارك من أجل الفوز. أنا لا أشارك من أجل شيء آخر".

وفي المقابل وبخصوص ذهابها الى الألعاب الأولمبية 2020 , لن تتمكن البطلة من خوض كافة المنافسات التأهيلية الى طوكيو بسبب عملها كمعلمة باحدى مدارس فرنسا.

ووعدت لامية معطوب قائلة: "سأبذل كل ما في وسعي من أجل التأهل".

كما شكل الحفل فرصة لتكريم جمعية "قرين بايك" وهي مجموعة من المتطوعين ينظمون عمليات تنظيف الأماكن العمومية والمؤسسات التربوية وكذا ملاعب كرة القدم.

وتم كذلك تكريم مسير جمعية "قرين بايك" لعشيشي عبد الحكيم وأحد المتطوعين في الجمعية من طرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.