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تنس /بطولة الجزائر(أكابر -حسب الفرق): سيدات المجمع البترولي يتوجن باللقب

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 11:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

البليدة- توجت سيدات المجمع البترولي بلقب البطولة الوطنية للتنس (حسب الفرق - كبريات) ، عقب فوزهن مساء أمس الاحد بنادي التنس ببوفاريك (البليدة)، على جمعية الامن الوطني بنتيجة (2-0) .

وعاد الفوز في المقابلة الاولى ، للاعبة ايناس بكرار التي تجاوزت عقبة منافستها ياسمين بوجادي بنتيجة (6-3 ، 3-6، 6-1)، لتتمكن بذلك اللاعبة الشابة بكرار (16 سنة) من نسيان خيبة الخسارة التي سجلتها يوم السبت أمام بوجادي لحساب بطولة الجزائر للفردي (كبريات) .

ومن جهتها ، نجحت زميلتها بشرة مباركي من فرض سيطرتها على اللاعبة بوجادي حنين بنتيجة 7-6 (5) و 7-6 (4).

ولدى الذكور، ستنشط المقابلة النهائية المقررة  اليوم الاثنين بين المجمع الرياضي البترولي و نادي بجاية ، فيما ستجمع المقابلة من اجل المركز الثالث بين نادي بوفاريك (منظم الدورة) و نادي بسكرة .

آخر تعديل على الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 13:27
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تنس /بطولة الجزائر(أكابر -حسب الفرق): سيدات المجمع البترولي يتوجن باللقب
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 11:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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