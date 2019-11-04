محكمة سطيف تدين حسان حمار بثلاث سنوات حبسا نافذة

و صرح محامي حسان حمار الأستاذ أحمد شلي لوأج أن موكله تم إدانته اليوم ب3 سنوات حبسا نافذة في القضية التي تم إيداعه الحبس المؤقت بسببها و المتهم فيها بالتزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و النصب.

و أضاف المتحدث أن هيئة دفاع حسان حمار ستقوم باستئناف الحكم الصادر عن محكمة سطيف أمام الهيئات المختصة في آجاله المحددة.

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يذكر أن حسان حمار متابع قضائيا بعديد التهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بعقار التعاونية العقارية "أم الحياة" التي تحصلت على قطعتين أرضيتين عقب تأسيسها تم تقسيمهما على المستفيدين بمساحات محددة ثم تقلصت المساحات و ظهر مستفيدون جدد بطرق وصفها الضحايا بـ"الاحتيالية".