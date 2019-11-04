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محكمة سطيف تدين حسان حمار بثلاث سنوات حبسا نافذة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 09:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
محكمة سطيف تدين حسان حمار بثلاث سنوات حبسا نافذة

سطيف - أصدرت محكمة سطيف (قسم الجنح) يوم الأحد حكما يقضي بإدانة رئيس نادي وفاق سطيف السابق حسان حمار بثلاثة (3) سنوات حبسا نافذة.

و صرح محامي حسان حمار الأستاذ أحمد شلي لوأج أن موكله تم إدانته اليوم ب3 سنوات حبسا نافذة في القضية التي تم إيداعه الحبس المؤقت بسببها و المتهم فيها بالتزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و النصب.

و أضاف المتحدث أن هيئة دفاع حسان حمار ستقوم باستئناف الحكم الصادر عن محكمة سطيف أمام الهيئات المختصة في آجاله المحددة.

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يذكر أن حسان حمار متابع قضائيا بعديد التهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بعقار التعاونية العقارية "أم الحياة" التي تحصلت على قطعتين أرضيتين عقب تأسيسها تم تقسيمهما على المستفيدين بمساحات محددة ثم تقلصت المساحات و ظهر مستفيدون جدد بطرق وصفها الضحايا بـ"الاحتيالية".

آخر تعديل على الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 09:56
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محكمة سطيف تدين حسان حمار بثلاث سنوات حبسا نافذة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 09:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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