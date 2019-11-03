تنس : "يوسف ريحان لاعب متميز يمتلك مؤهلات كبيرة"

الجزائر - وصف رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، محمد بسعد، الشاب يوسف ريحان (المجمع البترولي) المتوج بلقب بطولة الجزائر للأكابر، يوم امس السبت ببوفاريك (البليدة)، باللاعب "الموهوب الذي يتمتع بمؤهلات كبيرة و مميزة".

وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس في تصريح ادلى به ل"واج" ان يوسف ريحان "يتمتع بمؤهلات و موهبة خارقة للعادة، فقد اكد في العديد من المناسبات انه ولد ليكون لاعب تنس متميز (...) هذا اللاعب يتميز بجدية كبيرة في العمل و يحرص كل الحرص على تمثيل الجزائر احسن تمثيل في المواعيد الدولية".

ومعلوم ان اللاعب يوسف ريحان (18 سنة) قد توج بالبطولة الوطنية للأكابر امس السبت، ليحقق بذلك ثاني لقب له في مسيرته الرياضية الشابة، بعد ان نجح في فرض سيطرته المطلقة على المخضرم عبد الحق حمر العين (47 سنة) بشوطين لصفر (6-3، 6-0).وعن مردود ريحان في هذه المحطة التنافسية الوطنية، قال رئيس الاتحادية :

"احرص كل الحرص على تهنئة ريحان على مشواره الرائع في بطولة 2019، لقد نجح في تسيير مقابلاته بطريقة جيدة تنم عن شخصية قوية و متزنة"، مضيفا: "استغل هذه الفرصة للتذكير ان يوسف ريحان ينفرد بكونه اصغر لاعب يتوج باللقب الوطني، وذلك سنة 2017 بوهران عندما كان يبلغ من العمر 16 سنة و شهرين".

وفي تطرقه لبرنامج تحضيرات ريحان للمواعيد التنافسية المقبلة، اعترف القائم الاول على الهيئة الفدرالية ان "اللاعب لا يزال ينتظر الحصول على الشطر الثاني من منحته".

وفي هذا الخصوص اوضح بسعد : "الفضل في بلوغ ريحان هذا المستوى المتميز يعود لعدة هيئات اهمها الدعم الكبير الذي قدمته له وزارة الشباب و الرياضة"، مستطردا : "حاليا نحن بصدد انتظار الشطر الثاني من المنحة التي نرتقب الحصول عليها في القريب العاجل ليتمكن بعدها اللاعب من استئناف تدريباته بأكاديميته بفرنسا و التحضير بشكل جيد للمواعيد المقبلة".

تجدر الاشارة في الاخير ان ريحان يؤطر من قبل طاقم فني مكون من المدرب منصف زهار و المحضر البدني إروان تورتويو و المحضر النفسي ألان بيدرونو، على مستوى معهد الرياضة آرزون (فرنسا).