وهران: حملة واسعة لتنظيف محيط المركب الأولمبي الجديد

وهران- تم إزالة وجمع أكثر من 115 طن من النفايات المنزلية وما شابهها بمحيط المركب الأولمبي الرياضي الجارية أشغاله بمنطقة بلقايد (بلدية بئر الجير)، حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية حماية البيئة ومعالجة المحيط التابعة لولاية وهران.

وعرفت هذه العملية الواسعة التي باشرتها أمس السبت ذات الخلية التدخل على مستوى عشر نقاط سوداء، ليتم بعدها نقل النفايات التي جمعت إلى مركز الردم التقني لحاسي بونيف .

وأوضح نفس المصدر أنه تم تسخير لهذه العملية حوالي 90 عاملا وإطارا ومنتخبا بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني و13 شاحنة و7 شاحنات ضاغطة وجرافة واحدة و3 مجرفات.

وأكد نفس المصدر أنه سيتم مواصلة العملية هذا الأسبوع للقضاء على خمس نقاط سوداء متبقية تشوه المنظر العام لمحيط المنشأة الرياضية الهامة.

وجدير بالذكر أن محيط المركب الرياضي الأولمبي لوهران يعرف منذ فترة تكدسا معتبرا للنفايات عبر الشوارع وداخل المجمعات السكنية ازداد حجمها جراء الإضراب الذي شنته مؤخرا مؤسسة جمع النفايات المنزلية وما شابهها "بئر الجير نظافة" المكلفة بتغطية هذه المنطقة لمدة فاقت الأسبوع.

ويشارك في حملة التنظيف هذه، فضلا عن خلية حماية البيئة ومعالجة المحيط، كل من مديريتي الموارد المائية والتجهيزات العمومية والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين و بلديات بئر الجير آرزيو وبن فريحة ومؤسستي وهران نظافة وتسيير مراكز الردم التقني للولاية.

ويعد المركب الأولمبي، الذي من المقرر استلامه بمختلف مرافقه في شهر يونيو من عام 2020، من أهم المرافق الرياضية التي ستحتضن الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنظمها وهران في الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليو 2021.