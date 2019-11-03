Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى (تسوية الرزنامة): البرنامج

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 13:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر - برنامج تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يوم الاثنين :

 

الجولة الخامسة :

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (45ر17 سا)

 

الجولة السادسة :

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل      (45ر18 سا)

 

الترتيب                   نقاط   لعب

  1. شباب بلوزداد 20 8
  2. مولودية الجزائر 17 7
  3. شبيبة الساورة 13 7

--. شبيبة القبائل           13    8

  1. شباب قسنطينة 12 9
  2. جمعية عين مليلة 11 9
  3. مولودية وهران 10 7

--.  اتحاد الجزائر       10      7

--. نصر حسين داي     10     9

  1. أهلي برج بوعريريج 9 7

--. اتحاد بسكرة            9     8

  1. نجم مقرة 8 9

--. أولمبي الشلف         8      8

  1. وفاق سطيف 7 9

--. اتحاد بلعباس         7      7

--. نادي بارادو          7        7

 

ملاحظة: هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة اتحاد بسكرة-مولودية الجزائر التي توقفت في الدقيقة (64) بسبب تعرض الحكم الرئيسي إلى إصابة في الرأس بسبب مقذوفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى (تسوية الرزنامة): البرنامج
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 13:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.03

رئاسيات 12 ديسمبر: المجلس الدستوري يتولى نشر القائمة النهائية للمترشحين في غضون أسبوع

19.11.03

وهران: حملة واسعة لتنظيف محيط المركب الأولمبي الجديد

19.11.03

بدء أول اجتماع للمجموعة الصغيرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية غدا في جنيف

19.11.03

كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى (تسوية الرزنامة): البرنامج

19.11.03

الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب: ضرورة مسعى "مشترك" للدول الافريقية لاسترجاع…

19.11.03

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي