كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى (تسوية الرزنامة): البرنامج

الجولة الخامسة :
اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (45ر17 سا)
الجولة السادسة :
اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (45ر18 سا)
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 20 8
- مولودية الجزائر 17 7
- شبيبة الساورة 13 7
--. شبيبة القبائل 13 8
- شباب قسنطينة 12 9
- جمعية عين مليلة 11 9
- مولودية وهران 10 7
--. اتحاد الجزائر 10 7
--. نصر حسين داي 10 9
- أهلي برج بوعريريج 9 7
--. اتحاد بسكرة 9 8
- نجم مقرة 8 9
--. أولمبي الشلف 8 8
- وفاق سطيف 7 9
--. اتحاد بلعباس 7 7
--. نادي بارادو 7 7
ملاحظة: هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة اتحاد بسكرة-مولودية الجزائر التي توقفت في الدقيقة (64) بسبب تعرض الحكم الرئيسي إلى إصابة في الرأس بسبب مقذوفة.