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كرة القدم/ الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): اتحاد الجزائر يهدف لمواصلة الانتصارات

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كرة القدم/ الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): اتحاد الجزائر يهدف لمواصلة الانتصارات

الجزائر - يأمل اتحاد الجزائر, عند استضافته شبيبة الساورة, لتحقيق الفوز الثالث تواليا, بمناسبة تسوية رزنامة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, غدا الاثنين.

و استعاد الاتحاد (الثامن, 10 ن) عافيته من حيث النتائج بانتصار على أهلي برج بوعريريج (3-0) داخل الديار, تبعه فوز آخر بسطيف أمام نجم مقرة (2-1), ولهذا يطمح لتأكيد صحوته عبر حصد فوز ثالث على التوالي, ما يسمح له بالصعود على المنصة في حال تعثر شبيبة القبائل.

ويحاول العاصميون رفع التحدي وتجاوز الأزمة الإدارية-المالية التي تكاد تعصف بالفريق, أمام تشكيلة "النسور البشارية" الجريحة بعد خسارتها الأخيرة أمام نصر حسين داي (0-1).

ولحساب الجولة السادسة, سيتقابل اتحاد بلعباس (الـ14, 7 ن) بملعبه "24 فبراير 1956" مع شبيبة القبائل (الثالثة, 13 ن), في لقاء بأهداف متباينة للفريقين.

ففريق "العباسية" يأمل في تجديد العهد مع الانتصارات التي غابت عنه منذ 24 سبتمبر الفارط حينما تنقل إلى اتحاد بسكرة (2-1) برسم الجولة الخامسة, أما الشبيبة فتسعى لتأكيد فوزها الأخير على حساب جمعية عين مليلة (1-0) بأقدام المهاجم حمزة بانوح. ففي حال نيل النقاط الثلاث أو حتى التعادل, سينفرد "الكناري" بالمقعد الثالث للترتيب العام.

ويبدو أن الفوز أكثر من ضروري بالنسبة لاتحاد بلعباس للابتعاد قليلا عن منطقة الخطر ومواصلة مهمة الانقاذ في أريحية نسبيا.

آخر تعديل على الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 13:16
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كرة القدم/ الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): اتحاد الجزائر يهدف لمواصلة الانتصارات
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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