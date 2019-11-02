كرة القدم - الرابطة الثانية (الجولة الحادية عشرة): النتائج الجزئية والترتيب

أولمبي أرزيو - أمل الأربعاء 1 - 1
أمل بوسعادة - دفاع تاجنانت 3 - 2
جمعية وهران - جمعية الخروب 2 - 1
مولودية سعيدة - مولودية بجاية 0 - 0
شبيبة سكيكدة - اتحاد عنابة 1 - 1
وداد تلمسان - اتحاد الحراش (جارية حاليا)
شبيبة بجاية - أولمبي المدية (00ر18)
مولودية العلمة - سريع غليزان (00ر18)
الترتيب نقاط لعب
1 أولمبي المدية 22 10
2 وداد تلمسان 19 10
3 أمل الأربعاء 19 11
4 سريع غليزان 17 10
5 جمعية الخروب 17 11
6 أولمبي أرزيو 16 11
7 شبيبة سكيكدة 16 11
8 جمعية وهران 16 11
9 دفاع تاجنانت 15 11
10 مولودية بجاية 13 10
11 مولودية سعيدة 13 11
12 أمل بوسعادة 13 11
13 اتحاد عنابة 12 11
14 مولودية العلمة 11 10
15 شبيبة بجاية 6 9
16 اتحاد الحراش 6 10