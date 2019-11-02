Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم - الرابطة الثانية (الجولة الحادية عشرة): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 17:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :

 أولمبي أرزيو - أمل الأربعاء                          1 - 1

أمل بوسعادة - دفاع تاجنانت                      3 - 2

جمعية وهران - جمعية الخروب                    2 - 1

مولودية سعيدة - مولودية بجاية                  0 - 0

شبيبة سكيكدة - اتحاد عنابة                      1 - 1

وداد تلمسان - اتحاد الحراش                  (جارية حاليا)

شبيبة بجاية - أولمبي المدية                   (00ر18)

مولودية العلمة - سريع غليزان                   (00ر18)

 الترتيب                                           نقاط        لعب

1 أولمبي المدية                               22         10

2 وداد تلمسان                                 19         10

3 أمل الأربعاء                                  19         11

4 سريع غليزان                                 17        10

5 جمعية الخروب                             17         11

6 أولمبي أرزيو                                 16        11

7 شبيبة سكيكدة                           16         11

8 جمعية وهران                              16         11

9 دفاع تاجنانت                               15         11

10 مولودية بجاية                            13         10

11 مولودية سعيدة                            13        11

12 أمل بوسعادة                              13         11

13 اتحاد عنابة                                12         11

14 مولودية العلمة                           11        10

15 شبيبة بجاية                                6          9

16 اتحاد الحراش                              6          10

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم - الرابطة الثانية (الجولة الحادية عشرة): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 17:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.02

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشحون يدعون إلى مشاركة قوية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي

19.11.02

الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الارهابي ضد الجيش المالي بأنسنغو  

19.11.02

وهران : إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على وضعية مركز مكافحة السرطان "الأمير عبد القادر"

19.11.02

كرة القدم - الرابطة الثانية (الجولة الحادية عشرة): النتائج الجزئية والترتيب

19.11.02

ولد السالك: لن نتسامح مع أي محاولة لتغيير مهمة المينورسوفي تنظيم استفتاء تقرير المصير

19.11.02

التكفل بالسرطان: ضرورة إضفاء الطابع المؤسساتي على التشاور متعدد التخصصات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

صحراويو فرنسا يدعون ماكرون الى الاضطلاع ب"دور بناء" في الصحراء الغربية

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي