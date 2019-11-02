كرة القدم - الرابطة الثانية (الجولة الحادية عشرة): النتائج الجزئية والترتيب

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشحون يدعون إلى مشاركة قوية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي -

الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي ضد الجيش المالي بأنسنغو -

وهران : إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على وضعية مركز مكافحة السرطان الأمير عبد القادر -

ولد السالك: لن نتسامح مع أي محاولة لتغيير مهمة المينورسوفي تنظيم استفتاء تقرير المصير -

التكفل بالسرطان: ضرورة إضفاء الطابع المؤسساتي على التشاور متعدد التخصصات -

أمن ولاية الجزائر: استرجاع سيارة بعد ربع ساعة من سرقتها بدرقانة -

سعيدة :حملة لغرس 500 ألف شجيرة -

رئاسيات 12 ديسمبر: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقبل ملفات خمسة مترشحين -

مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب وشرق البلاد -

هزة أرضية بشدة 3 درجات بقالمة -

كأس الكونفدرالية: نادي بارادو-كامبالا سيتي: بارادو على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات -

الإيواء المستعجل للمشردين بالعاصمة: التكفل بقرابة 12 ألف حالة خلال التسع أشهر الأولى من السنة -

رئاسيات: الكشف عن المترشحين لرئاسة الجمهورية زوال اليوم السبت -

توأمة بين المستشفيات: فحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة مرضى مستشفى إبراهيم ترشين بغرداية -

أول نوفمبر: الفريق قايد صالح يترأس حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الدولة والجيش الوطني الشعبي -

مقتل 53 عسكريا في هجوم مسلح شمالي مالي -

مؤرخون يتناولون التغيرات الاجتماعية في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى -

كأس الجزائر لكرة الماء-2019: نادي قسنطينة يتوج باللقب عند الأشبال وجمعية سطيف لدى الأواسط -

البطولة الوطنية أكابرللتنس: تتويج ريحان وعنصر باللقب الزوجي رجال -