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تنس- بطولة الجزائر للأكابر : تتويج يوسف ريحان وياسمين  بوجادي

  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 16:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

البليدة - فاز الشابان يوسف ريحان ( المجمع البترولي)  وياسمين بوجادي ( جمعية الأمن  الوطني) بلقبي الفردي  لبطولة الجزائر - اكابر وكبريات، التي اختتمت اليوم السبت بنادي متيجة  ببوفاريك ( البليدة). 

 وفي الفردي رجال ، فاز ريحان ( 18 سنة) على عبد الحق حمر العين ( 47 سنة) بنتيجة 6-3 ، 6-0 .

وصرح ريحان ل"واج" ، قائلا : " اولا ، أحمد الله على هذا التتويج .

اعتبر ان النهائي  مع حمر العين كان معقدا وكان يتعين عليا البقاء مركزا منذ الوهلة الاولى . الان سأستأنف التدريبات وابدأ التحضير للاستحقاقات المقبلة ، سيما الالعاب المتوسطية- 2021  بوهران."

لدى السيدات، عاد اللقب، للشابة ياسمين بوجادي ( 24 سنة)، عقب فوزها في النهائي امام  ايناس بكرار (المجمع البترولي/ 16 سنة) بنتيجة 6-3 ، 6-3 .

وصرحت بوجادي ل"واج" قائلة : " انا جد سعيدة بعد فوزي باللقب  الوطني  الذي جاء بعد  خمس خسارات متتالية  في النهائي. أرى أن المستوى  الفني لهذه البطولة كان رفيعا بتواجد النخبة الوطنية في رياضة التنس ورياضيي مختلف المنتخبات الوطنية . بذلت كل ما في وسعي منذ انطلاق المنافسة لتحقيق الفوز  وحاولت تسيير مشواري في هذه البطولة لقاءا بلقاء . الان يتعين عليا العمل اكثر والتركيز  حتى يتسنى لي الدخول الجيد في الدورات الدولية المقبلة ."

وفي الزوجي ، توج يوسف ريحان  ورياض عنصر ( المجمع البترولي)  باللقب ، عقب فوزهما امس الجمعة  على الثنائي الآخر للمجمع البترولي المتكون من عبد الحق حمر العين وسيد علي عقيلي بواقع 6-2، 6-3.

عند السيدات، عاد اللقب ، للثنائي  إيناس بكرار (المجمع البترولي) وبشرى  ميباركي (المجمع البترولي) بعد الاطاحة ببوجادي حنين وياسمين، لاعبات (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) بنتيجة 6-4، 6-4.

وعرفت هذه الدورة غياب محمد  نزيم  مخلوف (المجمع البترولي)  واميرة بن عيسى (الجمعية الرياضية للأمن الوطني)، المتوجان بالطبعة الماضية.   

و تجرى  في هذه الاثناء ، البطولة الوطنية  (حسب الفرق) على مدار  ثلاثة ايام .

آخر تعديل على السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 16:33
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تنس- بطولة الجزائر للأكابر : تتويج يوسف ريحان وياسمين  بوجادي
  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 16:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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