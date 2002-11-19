كأس الكونفدرالية: نادي بارادو-كامبالا سيتي: بارادو على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات

الجزائر - يسعى نادي بارادو إلى ترسيم بطاقة تأهله إلى مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد عودته بتعادل ثمين من خارج الديار (0-0)، وذلك بمناسبة استقباله يوم الأحد نادي كامبالا سيتي الاوغندي بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر، سا 45ر20)، لحساب إياب الدور السادس عشر مكرر.

وتوجد تشكيلة "الأتلتيك"، التي كانت قريبة من العودة بنتيجة أفضل من العاصمة كامبالا، أمام حتمية صنع اللعب والتفوق على الفريق الأوغندي، القادر على مباغتته بتقديم مردود جيد أو المرور جانبا بأداء مخيب.

"الآن نمتلك فكرة جد واضحة على منافسنا ونقاط ضعفه، التي سنعمل على استغلالها للإطاحة به. كامبالا سيتي يقدم أداء ممتعا، لكنه يترك الكثير من الفراغات في الدفاع"، حسب ما أكده آدم زرقان، متوسط الميدان الهجومي للنادي العاصمي.

ويرغب شبان "الأكاديمية" في مواصلة أول مغامرة قارية في تاريخ النادي الذي أسس عام 1994، وذلك يمر عبر إظهار نجاعة أكبر أمام الشباك وعمل هجومي أقوى، باعتباره نقطة ضعف الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، بحصيلة هجومية ضئيلة تمثلت في توقيع 3 أهداف فقط في البطولة المحلية خلال 7 مقابلات.

وسيضطر المدرب البرتغالي، فرانسيسكو ألكسندر شالو، لتكوين تشكيله الأساسي دون خدمات المهاجم رياض بن عياد، المصاب على مستوى الأربطة الصليبية، حيث سيغيب لفترة طويلة قد تمتد إلى غاية 6 أشهر.

من جانبه، سيحاول كامبالا سيتي لعب كل أوراقه دون عقدة. فبعد إقصائه في الدور السادس عشر لرابطة الأبطال على يد بيترو أتليتيكو الأنغولي (الذهاب: 0-0، الإياب: 1-1) وتحويله لكأس الكونفدرالية، يأمل الفريق الأنغولي في صنع المفاجأة ضد رفاق حارس المرمى المتألق توفيق موساوي.

للتذكير، فإن شباب بلوزداد، ممثل الجزائر الثاني في هذه المسابقة، قد أقصي في الدور السادس عشر من طرف نادي بيراميدز المصري (الذهاب: 1-1، الإياب: 0-1).