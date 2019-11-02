البطولة الوطنية أكابرللتنس: تتويج ريحان وعنصر باللقب الزوجي رجال

البليدة - توج اللاعب يوسف ريحان (المجمع البترولي) ورياض عنصر (المجمع البترولي) باللقب الزوجي ''ذكور''، يوم الجمعة، للبطولة الوطنية أكابر (رجال وسيدات)، الجارية وقائعها بميادين نادي متيجة للتنس ببوفاريك (البليدة).

وفاز ريحان وعنصر على الثنائي الآخر للمجمع البترولي المتكون من عبد الحق حمر العين وسيد علي عقيلي بواقع 6-2، 6-3.

عند السيدات، عاد اللقب للثنائي إيناس بكرار (المجمع البترولي) وبشرى ميباركي (المجمع البترولي) بعد الاطاحة ببوجادي حنين وياسمين، لاعبات (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) بنتيجة 6-4، 6-4.

في الجدول الفردي ''رجال''، تأهل كل من يوسف ريحان (المجمع البترولي) وعبد الحق حمر العين (المجمع البترولي)، إلى المباراة النهائية.

وأطاح ريحان باللاعب رياض عنصر (المجمع البترولي) بواقع 6-2، 6-2، بينما فاز حمر العين على حساب يوسف غزال (المجمع البترولي)بنتيجة 6-2، 6-4.

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لدى السيدات، فازت ياسمين بوجادي (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) أمام بشرى مباركي (المجمع البترولي) بنتيجة 6-0، 6-3، في الوقت الذي تأهلت فيه إيناس بكرار على حساب حنين بوجادي (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) بنتيجة 6-2، 6-2.

وبرمجت النهائيات الفردية يوم غد السبت (00ر10).

وتشهد هذه الدورة غياب محمد نزيم مخلوف (المجمع البترولي) واميرة بن عيسى (الجمعية الرياضية للأمن الوطني)، المتوجين بالطبعة الماضية.

وتجرى يوم غد السبت ، البطولة الوطنية (حسب الفرق) على مدار ثلاثة ايام .(