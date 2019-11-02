البطولة الوطنية أكابرللتنس: تتويج ريحان وعنصر باللقب الزوجي رجال

وفاز ريحان وعنصر على الثنائي الآخر للمجمع البترولي المتكون من عبد الحق حمر العين وسيد علي عقيلي بواقع 6-2، 6-3.
عند السيدات، عاد اللقب للثنائي إيناس بكرار (المجمع البترولي) وبشرى ميباركي (المجمع البترولي) بعد الاطاحة ببوجادي حنين وياسمين، لاعبات (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) بنتيجة 6-4، 6-4.
في الجدول الفردي ''رجال''، تأهل كل من يوسف ريحان (المجمع البترولي) وعبد الحق حمر العين (المجمع البترولي)، إلى المباراة النهائية.
وأطاح ريحان باللاعب رياض عنصر (المجمع البترولي) بواقع 6-2، 6-2، بينما فاز حمر العين على حساب يوسف غزال (المجمع البترولي)بنتيجة 6-2، 6-4.
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لدى السيدات، فازت ياسمين بوجادي (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) أمام بشرى مباركي (المجمع البترولي) بنتيجة 6-0، 6-3، في الوقت الذي تأهلت فيه إيناس بكرار على حساب حنين بوجادي (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) بنتيجة 6-2، 6-2.
وبرمجت النهائيات الفردية يوم غد السبت (00ر10).
وتشهد هذه الدورة غياب محمد نزيم مخلوف (المجمع البترولي) واميرة بن عيسى (الجمعية الرياضية للأمن الوطني)، المتوجين بالطبعة الماضية.
وتجرى يوم غد السبت ، البطولة الوطنية (حسب الفرق) على مدار ثلاثة ايام .(