ورقلة: مشاركة نحو 200 متنافس في الطبعة الثانية لسباق المهاري

ورقلة - شارك نحو 200 متنافس في الطبعة الثانية من سباق المهاري التي اختتمت فعالياتها يوم الجمعة بورقلة.

ويمثل المشاركون في هذه التظاهرة التي صادفت الاحتفالات بالذكرى ال 65 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة عدة ولايات، على غرار ورقلة وتمنراست واليزي والمقاطعة الإدارية المنيعة بالإضافة إلى عدد من دول الجوار (تونس وليبيا والنيجر ومالي)، كما أوضح ل/وأج آية الله بن منصور، رئيس نادي الرمال لسباق المهاري والفروسية ببلدية عين البيضاء.(الجهة المنظمة).

وتضمن برنامج هذه التظاهرة منافسة "سباق الحشيان" (صغار الإبل) على مسافة 10 كلم وسباق التحدي " السيف الذهبي" الذي جرى على مسافة 15 كلم بمضمار "كريمة" ببلدية الرويسات، فضلا عن منافسات مختلفة جرت بمنطقة البكرات المحاذية لمحور الطريق ورقلة/ حاسي مسعود/ تقرت، يضيف ذات المتحدث.

ويهدف هذا الموعد الرياضي الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المديرية الولائية للشباب والرياضة وبمساهمة عدد من المقاولين المحليين، إلى ترقية سباق المهاري وتطوير ممارسة هذا الصنف من الرياضة، بما يسمح بإدراجها ضمن الرياضات المعتمدة في الجزائر، كما ذكر بن منصور.

في سياق متصل أكد على أهمية دعم هذه الرياضة بورقلة التي تحصي حاليا أزيد من 250 ممارس موزعين على 22 نادي، مشيرا إلى إدراج عملية لانجاز مضمار المخصص لتنظيم سباق المهاري الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 10 هكتارات بعين البيضاء، في انتظار تخصيص الاعتماد المالي من أجل الانطلاق في تجسيده.

وبهده المناسبة أكد عديد المشاركين ل/وأج على أن تطوير سباق المهاري سيما من خلال تشجيع الجمعيات والنوادي الرياضية الناشطة في هذا المجال بضمان كل الوسائل الضرورية من شأنه أن يساهم في تثمين وترقية الوجهة السياحية بالجنوب.