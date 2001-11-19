البطولة الوطنية لرياضة الصم أكابر: مشاركة 100 رياضي ورياضية في موعد بسكرة

واستنادا للمشرفين على هذه التظاهرة فان هذه البطولة عرفت مشاركة واسعة من نوادي رياضة الصم من 20 ولاية في صنف الاكابر من بينهم 72 من فئة الذكور و28 في فئة الاناث سيتنافسون على مدار يومين لنيل لقب البطولة في رياضتي كرة الطاولة الشطرنج .

وقد حضر افتتاح هذه المنافسة الرياضية التي تتزامن والاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 65 لاندلاع ثورة التحرير الى جانب السلطات المحلية رئيس الاتحاد الافريقي لرياضة الصم محمد مادون ورئيس الاتحادية الجزائرية لرياضية كرة القدم للصم عصام سنوسي .

وستتوج هذه التظاهرة التي تشرف على تنظيمها الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم بالتنسيق مع الرابطة الولائية لرياضة الصم ببسكرة والمديرية الولائية للشباب والرياضة باقامة حفل ختامي بالقاعة متعددة الرياضات بالمدرسة الجهوية للرياضات الاولمبية ببسكرة يتخلله توزيع ميداليات على المتوجين.