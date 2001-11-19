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البطولة الوطنية لرياضة الصم أكابر: مشاركة 100 رياضي ورياضية في موعد بسكرة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

بسكرة - افتتحت يوم الجمعة بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية ببسكرة منافسات البطولة الوطنية لرياضة الصم وذلك بمشاركة 100 رياضي ورياضية من صنف الاكابر .

واستنادا للمشرفين على هذه التظاهرة فان هذه البطولة عرفت مشاركة واسعة من نوادي رياضة الصم من 20 ولاية في صنف الاكابر من بينهم 72 من فئة الذكور و28 في فئة الاناث سيتنافسون على مدار يومين لنيل لقب البطولة في  رياضتي كرة الطاولة الشطرنج .

وقد حضر افتتاح هذه  المنافسة الرياضية التي تتزامن والاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 65 لاندلاع ثورة التحرير الى جانب السلطات المحلية  رئيس الاتحاد الافريقي لرياضة الصم محمد مادون ورئيس الاتحادية الجزائرية لرياضية كرة القدم للصم عصام سنوسي .

وستتوج هذه التظاهرة التي تشرف على تنظيمها الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم بالتنسيق مع الرابطة الولائية لرياضة الصم ببسكرة والمديرية الولائية للشباب والرياضة باقامة حفل ختامي بالقاعة متعددة الرياضات بالمدرسة الجهوية للرياضات الاولمبية ببسكرة يتخلله توزيع ميداليات على المتوجين.

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البطولة الوطنية لرياضة الصم أكابر: مشاركة 100 رياضي ورياضية في موعد بسكرة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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