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دراجات / طواف بوركينا فاسو /المرحلة الثامنة/: الجزائري منصوري يفوز بالسباق

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
دراجات / طواف بوركينا فاسو /المرحلة الثامنة/: الجزائري منصوري يفوز بالسباق

سيندو (بوركينا فاسو) - فاز الدراج الجزائري, حمزة منصوري, بالمرحلة الثامنة لطواف بوركينا فاسو للدراجات-2019, التي جرت يوم الجمعة, بين مدينة بوبو ديولاسو و سيندو, على مسافة 5ر137 كلم.

وتفوق منصوري بزمن (3 سا 00 ثا 50 ج), على الرواندي سيث هاكيزامانا ومواطنه اوويزي.

و دخل كل من  محمد بوزيدي ثامنا و إسلام منصوري تاسعا خلال هذه المرحلة.

وبهذا احتل الدولي الجزائري, حمزة منصوري الصف السادس للترتيب العام بتوقيت متأخرا بواقع 3 دقائق و 41 ثانية عن صاحب الطليعة, الأنغولي داريو انطونيو (22 سا 01 ثا 11 ج), الذي يتقدم  مواطنه برونو سيزار اروخو, في حين يحتل السويسري جوناس دورينغ المركز الثالث.

وستجري المرحلة التاسعة من طواف بوركينا فاسو, يوم غد السبت من مدينة بوبو ديولاسو نحو ديبوغو, على مسافة 3ر133 كلم.

ويشارك في طواف بوركينا فاسو-2019 المبرمج على 10 مراحل, 13 بلدا من بينهم الجزائر, الحاضرة بستة دراجين.

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دراجات / طواف بوركينا فاسو /المرحلة الثامنة/: الجزائري منصوري يفوز بالسباق
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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دراجات / طواف بوركينا فاسو /المرحلة الثامنة/: الجزائري منصوري يفوز بالسباق

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