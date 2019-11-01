كأس الكورنيش للكرة الحديدة بمرسى الكبير: تتوج فريق حاسي عامر باللقب

وهران – توج فريق حاسي عامر بلقب كأس الكورنيش للكرة الحديدية في اختصاص اللعب الثلاثي القصير التي اختتمت منافساتها سهر أمس الخميس بمرسى الكبير بوهران.

و تمكن فريق حاسي عامر المتكون من (بن ذهيبة –نمار –بلباح ) من فرض سيطرته على المنافسة والتتويج باللقب على حساب فريق "بركة" لحي العثمانية بوهران فيما احتل فريقي حابوشي عين الترك و لقراع من مرسى الكبير المراكز الثالث والرابعة.

و تميزت هذه المنافسة التى جرت تحت شعار " كرات من حديد و علاقات من ذهب " التي دامت إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بمستوى فني مقبول و حضور جمهور غفير .

و عرفت هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار شهر من طرف نادي ونشريس للكرة الحديدية بالتنسيق مع الرابطة الولائية للعبة في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة مشاركة 32 فريق من مختلف بلديات الولاية.

و في ختام الدورة تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور ممثلي عن الرابطة الولائية لهذه الرياضة الشعبية وبعض المجاهدين من مرسى الكبير.