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تنس/البطولة الوطنية أكابر: ريحان وحمر العين في النهائي يوم السبت

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 15:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

البليدة - تأهلا كل من يوسف ريحان (المجمع البترولي) وعبد الحق حمر العين (المجمع البترولي), يوم الجمعة, لنهائي البطولة الوطنية أكابر (رجال وسيدات), الجارية وقائعها بميادين نادي متيجة للتنس ببوفاريك (البليدة).

وأطاح ريحان باللاعب رياض عنصر (المجمع البترولي) بواقع 6-2, 6-2, بينما فاز حمر العين على حساب يوسف غزال (المجمع البترولي)بنتيجة 6-2, 6-4.

لدى السيدات, فازت ياسمين بوجادي (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) أمام بشرى مباركي (المجمع البترولي) بنتيجة 6-0, 6-3, في الوقت الذي تأهلت فيه إيناس بكرار على حساب حنين بوجادي (الجمعية الرياضية للأمن الوطني) بنتيجة 6-2, 6-2.

وبرمجت النهائيات الفردي يوم غد السبت (00ر10), بينما تجرى نهائيات الجداول الزوجية اليوم الجمعة مساءا.

وتشهد هذه الدورة غياب محمد  نزيم  مخلوف (المجمع البترولي)  واميرة بن عيسى (الجمعية الرياضية للأمن الوطني), المتوجين بالطبعة الماضية.

وتجرى يوم السبت المقبل, البطولة الوطنية  (حسب الفرق) على مدار  ثلاثة ايام.

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تنس/البطولة الوطنية أكابر: ريحان وحمر العين في النهائي يوم السبت
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 15:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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