كأس الجزائر في رياضة الكامبو: مشاركة حوالي 700 رياضي في موعد تيبازة

تيبازة - يشارك في كأس الجزائر في رياضة الكامبو التي انطلقت فعالياتها يوم الجمعة بتيبازة قرابة 700 رياضي و رياضية يمثلون مختلف الرابطات الولائية الناشطة عبر الوطن.

و يمثل ال662 رياضيا مشاركا في فعاليات الكأس، منهم 70 اناث التي تنظم بالقاعة المتعددة الرياضات بتيبازة 40 فريقا من خيرة الناشئين الذين يمارسون هذه اللعبة بالجزائر عبر 12 رابطة ولائية.

و يتضمن برنامج اليوم الأول من التظاهرة التي تدوم ثلاثة ايام، إجراء الأدوار التصفوية قبل بلوغ الأدوار النهائية يوم غد السبت.

و تمثل الفرق المشاركة بأربع فئات، الأشبال و الأصاغر و الأواسط و الأكابر.

و إختارت الاتحادية الجزائرية لرياضة الكامبو التي تنظم المنافسة بالتنسيق مع مصالح ولاية تيبازة، تاريخ أول نوفمبر تزامنا و إحتفالات الذكرى ال56 للثورة المجيدة، حيث أعطى إشارة إنطلاقتها والي تيبازة محمد بوشمة رفقة إطارات الإتحادية "تشجيعا للشباب على ممارسة الرياضة و غرس ثقافة حب الوطن" حسب المنظمين.

و أشاد القائمون على شؤون الاتحادية بالتنظيم و توفير مصالح مديرية الشباب و الرياضة لكل الظروف من أجل إنجاح موعد تيبازة.

و بالمناسبة أشرف والي تيبازة على تكريم خيرة أبطال رياضة أبرزهم البطلة العالمية بالعسل بهجة منال، إبنة مدينة فوكة بتيبازة صاحب العديد من الألقاب العالمية.

و تمارس البطلة منال بولعسل رياضة الكامبو مع فريق نجم هلال فوكة حيث تمكنت من حصد عديد الميداليات في المنافسات القارية و العالمية، آخرها البطولة العالمية التي نظمت شهر أبريل الماضي بإسبانيا أين حازت على ثلاثة ميداليات ذهبية و واحدة فضية.