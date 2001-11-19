مولودية الجزائر:" لقد وافقنا على لعب المقابلة يوم 8 نوفمبر الجاري بأربيل"

الجزائر - أكد المسير العام لفريق مولودية الجزائر (الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم)، لمين كبير، يوم الجمعية، انّ ادارة الفريق العاصمي قد وافقت على مواجهة نادي القوة الجوية العراقي يوم الجمعة (8 نوفمبر الجاري) بمدينة اربيل، لحساب ذهاب الدور ثمن نهائي من الكاس العربية للأندية .

واوضح كبير في تصريح ادلى به للإذاعة الوطنية :"لقد وافقنا على اللعب يوم الجمعة المقبل بمدينة اربيل ، المدينة التي تقع على الحدود العراقية مع كردستان، التي تعتبر مدينة آمنة مقارنة ببقية المدن العراقية التي مستها حركة الاحتجاجات الشعبية (...) سنتنقل الى العراق هذا الاثنين، مرورا بالدوحة، وسنقوم بهذه السفرية و نحن نحمل شعار بذلك كل المجهودات من اجل العودة بنتيجة جيدة ".

ومعلوم انّ هذه المقابلة الاولى من الدور الثمن نهائي، كانت مقررة ليوم امس الخميس بمدينة كربلاء، قبل ان يتم نقلها الى البصرة، ثم اربيل ، وذلك بسبب حركة الاحتجاجات الشعبية المندلعة ببغداد وفي عدة مدن عراقية بالجنوب العراقي و هي الاحداث التي تسببت في وفاة حوالي 100 شخص وفق آخر التقارير الرسمية .

واضاف ذات المتحدث :" نادي القوة الجوية يبقى فريقا محترما و يطبق كرة جميلة (...) لقد نجحنا في جمع بعض المعلومات التي ساعدت الطاقم الفني على رسم الخطة المناسبة لتجاوزه " مستطردا" هذه المنافسة تكتسي اهمية بالغة بالنسبة لنا و قد وضعناها ضمن اهدافنا لهذا الموسم ، خاصة وان جوائزها المالية تبقى جدّ محفزة ".

وبلهجة واثقة اضاف كبير:" فريق مولودية الجزائر، يملك هذا الموسم كل مؤهلات النجاح ، بفضل تشكيلته الغنية و طاقمه المثابر و ادارته الساهرة على توفير كل الامكانيات".

وستقام مقابلة العودة ضد القوة الجوية العراقية يوم الاثنين 16 ديسمبر بالملعب الاولمبي 5 جويلية بالجزائر .