الرابطة الثانية (الجولة ال11): الرائد و ملاحقه في مواجهة متذيلي الترتيب

الجزائر - تبدو الجولة ال11 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مبدئيا، في صالح الرائد أولمبي المدية و ملاحقه وداد تلمسان اللذين يواجهان على التوالي يوم السبت صاحب المركز ما قبل الأخير، فريق شبيبة بجاية بميدان الأخير و متذيل الترتيب، اتحاد الحراش داخل الديار.

هذان اللقاءان بين قطبي الترتيب العام سيكونان على الورق في متناول الأولمبي و الوداد رغم هزيمة هذا الأخير في الجولة الفارطة في داربي الغرب أمام سريع غليزان (2-0).

هذا الأخير، المتواجد في المركز الرابع (17 نقطة)، سيقوم برحلة للشرق الجزائري لمواجهة مولودية العلمة (12 - 11 ن).

أما أمل الاربعاء و جمعية الخروب اللذين يحتلان مرتبة ضمن كوكبة الطليعة (الثالث و الرابع على التوالي) فسينزلان بدورهما ضيفين على ممثلي مدينة وهران و هما الصاعد الجديد، أولمبي أرزيو (6 - 15 ن) و جمعية وهران (9 - 13 ن) في مواجهتين تتسمان بالإثارة و التشويق، بسبب تقارب مستوى الأندية الأربعة.

وهو الأمر الذي يختلف بالنسبة لأمل بوسعادة المهدد بالنزول (14 - 10 ن) والذي سيواجه خصما يتواجد في وضعية أفضل منه، ويتعلق الأمر بدفاع تاجنانت الذي بدأ يستعيد عافيته بعد سقوطه من بطولة الرابطة الأولى، مثلما تدل عليه مرتبته السادسة في جدول الترتيب (15 ن).

أما شبيبة سكيكدة (6 - 15 ن) فستستضيف اتحاد عنابة (12 - 11 ن) في لقاء محلي واعد، ولو أنه فقد الكثير من بريقه منذ سقوط الناديين للأقسام السفلى.

وفي سعيدة، ستجرى مباراة المولوديتين السعيدية و البجاوية و كلتاهما تحتلان نفس المرتبة (10 - 12 ن) بهدف تحسين الوضعية و الهروب من منطقة الخطر.

و برمجت كل المباريات بحضور الجمهور، باستثناء لقاء بجاية الذي سيجرى بأبواب مغلقة بعد تسليط عقوبة اللعب دون جمهور على الشبيبة المحلية.