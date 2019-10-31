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مجموعة الشرق - الجولة التاسعة/: النتائج الجزئية و الترتيب

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر- النتائج الجزئية و الترتيب بعد اجراء مباريات الجولة التاسعة من البطولة الوطنية للهواة لكرة القدم (مجموعة الشرق) اليوم الخميس :

 شباب أولاد جلال - اتحاد الشاوية                           2-1

أمل شلغوم العيد - اتحاد خنشلة                           1-1

اتحاد عين البيضاء - هلال شلغوم العيد                   0-2

مولودية باتنة - مولودية قسنطينة                   (سا 00ر18)

 

السبت (00ر15):

شبيبة جيجل - شباب عين فكرون

نجم التلاغمة - اتحاد تبسة

تضامن سوف - شباب باتنة

شباب قايس - شباب قرية موسى

 الترتيب                          نقاط         لعب

1 شباب اولاد جلال              20          9

2 مولودية قسنطينة             18          8

3 اتحاد الشاوية                  16          9

4 شباب باتنة                     16          8

5 هلال شلغوم العيد            15          9

6 مولودية باتنة                    15          8

7  تضامن سوف                   14          8

8 اتحاد خنشلة                   11           9

9  اتحاد تبسة                     10          8

10 شباب قرية موسى           8           8

11 اتحاد عين البيضاء              7           9

12 أمل شلغوم العيد              7           9

13  نجم التلاغمة                   6          8

14 شباب قايس                     6          8

15 شبيبة جيجل                    5          8

16 شباب عين فكرون             4          8

كلـمات مفتـاحيــة :
مجموعة الشرق - الجولة التاسعة/: النتائج الجزئية و الترتيب
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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