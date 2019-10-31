مجموعة الشرق - الجولة التاسعة/: النتائج الجزئية و الترتيب

شباب أولاد جلال - اتحاد الشاوية 2-1
أمل شلغوم العيد - اتحاد خنشلة 1-1
اتحاد عين البيضاء - هلال شلغوم العيد 0-2
مولودية باتنة - مولودية قسنطينة (سا 00ر18)
السبت (00ر15):
شبيبة جيجل - شباب عين فكرون
نجم التلاغمة - اتحاد تبسة
تضامن سوف - شباب باتنة
شباب قايس - شباب قرية موسى
الترتيب نقاط لعب
1 شباب اولاد جلال 20 9
2 مولودية قسنطينة 18 8
3 اتحاد الشاوية 16 9
4 شباب باتنة 16 8
5 هلال شلغوم العيد 15 9
6 مولودية باتنة 15 8
7 تضامن سوف 14 8
8 اتحاد خنشلة 11 9
9 اتحاد تبسة 10 8
10 شباب قرية موسى 8 8
11 اتحاد عين البيضاء 7 9
12 أمل شلغوم العيد 7 9
13 نجم التلاغمة 6 8
14 شباب قايس 6 8
15 شبيبة جيجل 5 8
16 شباب عين فكرون 4 8