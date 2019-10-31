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دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: ميدالية فضية للجزائري أيوب سهري

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: ميدالية فضية للجزائري أيوب سهري

تونس - توج الدراج الجزائري أيوب سهري يوم الخميس, بالميدالية الفضية في اختصاص سباق اختراق الضاحية  (XCO) للأواسط/ذكور ضمن البطولة العربية للدراجات الجبلية في نسختها الثالثة الجارية بتونس من 29 أكتوبر الجاري الي غاية الفاتح نوفمبر المقبل.

وقطع سهري المسافة في ظرف 1 سا 10 د 43 ثا, وراء المغربي يوسف سماعيلي (1سا 9 د 35 ثا) فيما عادت الميدالية البرونزية للمغربي رضا الوردي (1سا 11 د 14 ثا).

هذه الميدالية هي الثالثة للمنتخب الجزائري بعد برونزيتي اسلام بن رمضان في سباق هبوط المنحدرات (DOWNHILL) و عائشة طيهار (كبريات) في اختصاص سباق اختراق الضاحية  (XCO) سيدات.

اقرأ أيضا:     دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية

وتخصص مسابقة يوم غد الجمعة وهو اليوم الاخير  للبطولة العربية ايضا  لاختصاص (XCO)- اكابر.

وتشارك الجزائر في هذه البطولة , المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي للدراجات ب13 رياضي (9 ذكور و 4 اناث).

وبالإضافة الى الجزائر وتونس (المنظم) يشارك في المنافسة ستة  بلدان اخرى وهي:  ليبيا, لبنان, قطر , العربية السعودية , عمان والعراق.

واقيمت الطبعة السابقة بمسقط (عمان) بمشاركة سبعة بلدان.

آخر تعديل على الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:57
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دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: ميدالية فضية للجزائري أيوب سهري
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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