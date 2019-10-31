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كرة السلة / القسم الممتاز رجال /الجولة الثالثة/: تأجيل لقاء نصر حسين /نجم شرشال إلى يوم السبت

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 17:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر- قررت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم غد (الجمعة/سا 00ر16) بين نصر حسين داي و نجم شرشال لحساب الجولة الثالثة من بطولة القسم الممتاز في كرة السلة (رجال)/المجموعة أ)  الى يوم السبت (سا 00ر16).

في المقابل تم تقديم اللقاء بين ربيع العلمة و نادي مشرع قسنطينة (المجموعة ب) من السبت إلى يوم الجمعة (00ر16).

وتبقى المباريات الأخرى لهذه الجولة بدون تغيير:

 

 

المجموعة الأولى : السبت (00ر16):

نادي ورقلة - نادي الرويبة (00ر14)

نصر حسين داي - نجم شرشال

ولمبي برج بوعريريج - المجمع البترولي

اتحاد سطيف - طليعة درارية

شباب الدار البيضاء - أولمبي مليانة

 

الترتيب                    نقاط       لعب

  1. طليعة درارية 4 2

--. نادي الرويبة                   4         2

--. أولمبي مليانة                   4        2

--. شباب الدار البيضاء           4         2

  1. المجمع البترولي 2 1

--. أولمبي برج بوعريريج        2         2

--. اتحاد سطيف                   2         2

--. نجم شرشال                    2         2

  1. نصر حسين داي 1 1

--. ناي ورقلة                      1         2

 

المجموعة الثانية / الجمعة (0

0ر16)

ربيع العلمة - نادي جسر قسنطينة

 

السبت (00ر16):

وداد بوفاريك - جمعية أم البواقي

أمل سكيكدة - اتحاد البليدة

اتحاد الجزائر - أولمبي باتنة

اتحاد برج بوعريريج - نادي سطاوالي (أجل)

 

الترتيب                     نقاط   لعب

  1. ربيع العلمة 4 2

2 . اتحاد الجزائر           3      2

--. أولمبي باتنة             3      2

--. جمعية أم البواقي        3      2

--. اتحاد البليدة             3      2

--. نادي جسر قسنطينة    3      1

7 . نادي سطاوالي         2      1

--. وداد بوفاريك           2      1

--. اتحاد برج بوعريريج  2      2

  1. أمل سكيكدة 1 2.
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة / القسم الممتاز رجال /الجولة الثالثة/: تأجيل لقاء نصر حسين /نجم شرشال إلى يوم السبت
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 17:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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