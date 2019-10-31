كرة السلة / القسم الممتاز رجال /الجولة الثالثة/: تأجيل لقاء نصر حسين /نجم شرشال إلى يوم السبت

الجزائر- قررت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم غد (الجمعة/سا 00ر16) بين نصر حسين داي و نجم شرشال لحساب الجولة الثالثة من بطولة القسم الممتاز في كرة السلة (رجال)/المجموعة أ) الى يوم السبت (سا 00ر16).