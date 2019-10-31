كرة السلة / القسم الممتاز رجال /الجولة الثالثة/: تأجيل لقاء نصر حسين /نجم شرشال إلى يوم السبت

في المقابل تم تقديم اللقاء بين ربيع العلمة و نادي مشرع قسنطينة (المجموعة ب) من السبت إلى يوم الجمعة (00ر16).
وتبقى المباريات الأخرى لهذه الجولة بدون تغيير:
المجموعة الأولى : السبت (00ر16):
نادي ورقلة - نادي الرويبة (00ر14)
نصر حسين داي - نجم شرشال
ولمبي برج بوعريريج - المجمع البترولي
اتحاد سطيف - طليعة درارية
شباب الدار البيضاء - أولمبي مليانة
الترتيب نقاط لعب
- طليعة درارية 4 2
--. نادي الرويبة 4 2
--. أولمبي مليانة 4 2
--. شباب الدار البيضاء 4 2
- المجمع البترولي 2 1
--. أولمبي برج بوعريريج 2 2
--. اتحاد سطيف 2 2
--. نجم شرشال 2 2
- نصر حسين داي 1 1
--. ناي ورقلة 1 2
المجموعة الثانية / الجمعة (0
0ر16)
ربيع العلمة - نادي جسر قسنطينة
السبت (00ر16):
وداد بوفاريك - جمعية أم البواقي
أمل سكيكدة - اتحاد البليدة
اتحاد الجزائر - أولمبي باتنة
اتحاد برج بوعريريج - نادي سطاوالي (أجل)
الترتيب نقاط لعب
- ربيع العلمة 4 2
2 . اتحاد الجزائر 3 2
--. أولمبي باتنة 3 2
--. جمعية أم البواقي 3 2
--. اتحاد البليدة 3 2
--. نادي جسر قسنطينة 3 1
7 . نادي سطاوالي 2 1
--. وداد بوفاريك 2 1
--. اتحاد برج بوعريريج 2 2
- أمل سكيكدة 1 2.