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دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية

تونس - افتكت الجزائرية عائشة طيهار (كبريات) ميدالية برونزية في اختصاص سباق اختراق الضاحية  (XCO) سيدات, ضمن البطولة العربية للدراجات الجبلية في نسختها الثالثة الجارية بتونس من 29 أكتوبر الجاري الي غاية الفاتح نوفمبر المقبل.

وتوجت بلقب هذا السباق التونسية نسرين غديرة متبوعة في المرتبة الثانية بمواطنتها رنيم الغربي.

وهذه الميدالية البرونزية الثانية للجزائر بعد التي احرزها امس الثلاثاء الدراج الجزائري اسلام بن رمضان في سباق هبوط المنحدرات (DOWNHILL).

وتخصص مسابقة غدا الخميس  لاختصاص (XCO) - اواسط  بينما تجرى يوم الجمعة وهو اليوم الاخير  للبطولة العربية ايضا  لاختصاص (XCO)- اكابر , على ان تغادر الوفود تونس يوم السبت المقبل.

وتشارك الجزائر في هذه البطولة , المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي للدراجات ب13 رياضي (9 ذكور و 4 اناث).

وبالإضافة الى الجزائر وتونس (المنظم) يشارك في المنافسة ستة بلدان اخرى وهي:  ليبيا, لبنان, قطر , العربية السعودية , عمان والعراق.

واقيمت الطبعة السابقة بمسقط (عمان) بمشاركة سبعة بلدان.

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دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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