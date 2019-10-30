نصر حسين داي - شبيبة الساورة 1 - 0
نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1 - 2
شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1 - 0
شباب بلوزداد - وفاق سطيف (جارية حاليا)
اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر (00ر18 سا)
أولمبي الشلف - شباب قسنطينة (00ر18 سا)
أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (45ر18 سا)
نادي بارادو - اتحاد بلعباس (مؤجلة)
الترتيب نقاط لعب
- مولودية الجزائر 17 7
--. شباب بلوزداد 17 7
- شبيبة الساورة 13 7
--. شبيبة القبائل 13 8
- جمعية عين مليلة 11 9
--. شباب قسنطينة 11 8
- مولودية وهران 10 7
--. اتحاد الجزائر 10 7
--. نصر حسين داي 10 9
- أهلي برج بوعريريج 9 7
--. اتحاد بسكرة 9 8
- نجم مقرة 8 9
- اتحاد بلعباس 7 7
--. أولمبي الشلف 7 7
--. نادي بارادو 7 7
--. وفاق سطيف 7 8.
كرة القدم / الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون
النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت يوم الأربعاء:
نصر حسين داي : 1 بلعيد (47)
شبيبة الساورة : 0
نجم مقرة : 1 زياني (90+2)
اتحاد الجزائر : 2 زواري (65), محيوس (70 ض.ج)
شبيبة القبائل : 1 بانوح (9)
جمعية عين مليلة : 0
شباب بلوزداد - وفاق سطيف (جارية حاليا)
اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر (00ر18 سا)
أولمبي الشلف - شباب قسنطينة (00ر18 سا)
أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (45ر18 سا)
نادي بارادو - اتحاد بلعباس (مؤجلة).