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كرة القدم/ الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت يوم الأربعاء:

 

نصر حسين داي - شبيبة الساورة  1 - 0

نجم مقرة - اتحاد الجزائر           1 - 2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة         1 - 0

شباب بلوزداد - وفاق سطيف    (جارية حاليا)

 

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر  (00ر18 سا)

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة      (00ر18 سا)

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (45ر18 سا)

نادي بارادو - اتحاد بلعباس   (مؤجلة)

 

الترتيب                   نقاط   لعب

  1. مولودية الجزائر 17 7

--. شباب بلوزداد          17   7

  1. شبيبة الساورة 13 7

--. شبيبة القبائل           13   8

  1. جمعية عين مليلة 11 9

--. شباب قسنطينة        11    8

  1. مولودية وهران 10 7

--.  اتحاد الجزائر       10     7

--. نصر حسين داي     10     9

  1. أهلي برج بوعريريج 9 7

--. اتحاد بسكرة            9     8

  1. نجم مقرة 8 9
  2. اتحاد بلعباس 7 7

--. أولمبي الشلف        7        7

--. نادي بارادو          7        7

--. وفاق سطيف         7        8.

 

 

كرة القدم / الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون

 

النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت يوم الأربعاء:

 

نصر حسين داي : 1 بلعيد (47)

شبيبة الساورة    : 0

 

نجم مقرة       : 1  زياني (90+2)

اتحاد الجزائر  : 2  زواري (65), محيوس (70 ض.ج)

 

شبيبة القبائل       : 1 بانوح (9)

جمعية عين مليلة  : 0

 

شباب بلوزداد - وفاق سطيف    (جارية حاليا)

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر  (00ر18 سا)

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة      (00ر18 سا)

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (45ر18 سا)

نادي بارادو - اتحاد بلعباس   (مؤجلة).

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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