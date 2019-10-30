كرة القدم / الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون

الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خطا منتظما مباشرا بين قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية -

اقبال كبير للعائلات والأطفال ضمن فعاليات فضاء الترفيه للأطفال برياض الفتح -

دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية -

إضراب القضاة: السيد رابحي يدعو إلى الاحتكام لأخلاقيات المهنة -

المسرحية الصامتة موزاييك : الصمت يصنع الفرجة ويثير إعجاب الجمهور الوهراني -

صالون الجزائر الدولي للكتاب: حسن رابحي يدشن الصالون -

رئاسيات 12 ديسمبر: الشعب الجزائري مصمم على الذهاب إلى الانتخابات وإفشال مخططات العصابة وأذنابها -

المجمع العمومي تونيك صناعة : تصدير 60 مليون علبة لتوضيب البيض نحو تونس -

أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019 -

بيان أول نوفمبر وثيقة تأسيسية لم تحظ بالعناية اللازمة -

انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية رسميا في جنيف -

الرئاسة اللبنانية تعلن عن استقالة الحكومة وتكلفها بتصريف الأعمال -

وزيرة التضامن تشارك بأديس أبابا في اشغال اللجنة الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء في افريقيا -

ندوة دولية لدعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام تنظم بالجزائر في 16 نوفمبر القادم -

سطيف: مشاركة 60 فنانا تشكيليا في المهرجان الوطني لرسم الجداريات -

مراكز التعذيب ببومرداس شاهدة على وحشية الاستعمار وانتهاكه لآدمية الإنسان الجزائري -

كرة القدم (جوائز غلوب سوكر 2019 ): ترشيح جمال بلماضي لجائزة أحسن مدرب للسنة -

الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف: التأكيد على أهمية استحضار مفهومي الحكمة و التبصر -

الفريق قايد صالح يشدد على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في تاريخها المحدد -