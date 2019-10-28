تنس- البطولة الوطنية للأكابر: انطلاق المسابقة ببوفاريك بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة

والمشاركة مفتوحة للاعبين واللاعبات المتواجدين في التصنيف الاول , المتأهلين من البطولة الوطنية للتصنيف الثاني 2019 ( ربع نهائي), للبطل ووصيفه - اواسط 2019 والبطل لدى فئة الاشبال- 2019.

وصرح المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للتنس محمد بوشابو ل"واج" قائلا :" أعطينا إشارة انطلاق الموعد الوطني الكبير للتنس الذي يجمع نخبة الاختصاص في الجزائر. سنتابع لقاءات ذا مستوى فني جيد وهذا بتواجد احسن اللاعبين واللاعبات . اعتقد ان الرياضيين سيبذلون كل ما في وسعهم بهدف اعتلاء منصة التتويج ."

وعن سؤال حول تنظيم هذه البطولة التي تجرى في الفردي والزوجي , حيا المدير الفني الوطني المجهودات المبذولة من طرف نادي متيجة ببوفاريك لإقامة هذا الموعد الرياضي.

وقال بوشابو في هذا الاطار: " باسم الهيئة الفدرالية , لا يسعني الا ان اهنئ نادي متيجة ببوفاريك لاحتضان هذا الموعد الرياضي الكبير. مسؤولو النادي سخروا كل الوسائل الضرورية لضمان السير الجيد للمنافسة . هذه سابقة بالنسبة للنادي , الذي سجل دائما حضوره في رزنامة المسابقات للاتحادية الجزائرية للتنس."

وحسب برنامج المسابقة سيخصص يومي الاربعاء والخميس للقاءات الدور ربع النهائي , بينما برمج نصف النهائي يوم الجمعة. وتجرى النهائيات ومراسم تسليم الجوائز يوم السبت ابتداء من الساعة 00ر10سا .

للتذكير توج بطبعة 2018 التي احتضنها نادي تنس منصورة بتلمسان , محمد نزيم مخلوف ( المجمع البترولي) واميرة بن عيسى ( جمعية الامن الوطني), في فردي رجال وسيدات.

وتجرى يوم السبت المقبل , البطولة الوطنية (حسب الفرق) على مدار ثلاثة ايام .