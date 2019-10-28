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تنس- البطولة الوطنية للأكابر: انطلاق المسابقة ببوفاريك بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

 

البليدة - أعطيت إشارة انطلاق البطولة الوطنية للتنس للأكابر (رجال وسيدات) يوم الأربعاء بنادي متيجة للتنس ببوفاريك, بمشاركة 22 لاعبا منهم ثماني سيدات.

والمشاركة مفتوحة للاعبين واللاعبات المتواجدين في التصنيف الاول , المتأهلين من البطولة الوطنية للتصنيف الثاني 2019 ( ربع نهائي), للبطل ووصيفه - اواسط 2019 والبطل لدى فئة الاشبال- 2019.

وصرح المدير الفني الوطني  للاتحادية الجزائرية  للتنس محمد بوشابو ل"واج" قائلا :" أعطينا إشارة انطلاق  الموعد الوطني الكبير للتنس الذي يجمع نخبة الاختصاص في الجزائر. سنتابع لقاءات ذا مستوى فني جيد  وهذا بتواجد  احسن اللاعبين واللاعبات . اعتقد ان الرياضيين سيبذلون كل ما في وسعهم بهدف اعتلاء منصة التتويج ."

وعن سؤال حول تنظيم هذه البطولة  التي تجرى في الفردي والزوجي , حيا المدير الفني الوطني المجهودات المبذولة من طرف نادي متيجة ببوفاريك لإقامة هذا الموعد الرياضي.

وقال بوشابو في هذا الاطار: " باسم الهيئة الفدرالية , لا يسعني الا ان اهنئ نادي متيجة ببوفاريك لاحتضان هذا الموعد الرياضي الكبير. مسؤولو النادي سخروا كل الوسائل الضرورية لضمان السير الجيد للمنافسة . هذه سابقة  بالنسبة للنادي , الذي سجل دائما حضوره في رزنامة المسابقات للاتحادية الجزائرية للتنس."

وحسب برنامج  المسابقة سيخصص  يومي الاربعاء والخميس للقاءات الدور ربع النهائي  , بينما برمج نصف النهائي يوم الجمعة.  وتجرى النهائيات ومراسم  تسليم الجوائز يوم السبت ابتداء من  الساعة 00ر10سا .

للتذكير توج  بطبعة 2018 التي احتضنها نادي تنس منصورة بتلمسان , محمد  نزيم  مخلوف ( المجمع البترولي)  واميرة بن عيسى ( جمعية الامن الوطني), في فردي رجال وسيدات.

وتجرى يوم السبت المقبل , البطولة الوطنية  (حسب الفرق) على مدار  ثلاثة ايام .

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تنس- البطولة الوطنية للأكابر: انطلاق المسابقة ببوفاريك بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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