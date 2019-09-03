كرة القدم (جوائز غلوب سوكر 2019 ): ترشيح جمال بلماضي لجائزة أحسن مدرب للسنة

دبي- اختير الناخب الوطني جمال بلماضي, ليكون ضمن القائمة المرشحة للفوز بلقب أحسن مدرب لسنة 2019 , في النسخة ال11 من جوائز" غلوب سوكر", حسب ما أعلن عنه القائمون على هذه الجائزة.

و يوجد اسم الناخب الوطني جمال بلماضي الذي قاد "الخضر" للتتويج بلقب كاس امم افريقيا 2019 بمصر, ضمن قائمة تضم اسماء لامعة في عالم التدريب ويتعلق الامر بالألماني يورغن كلوب (ليفربول) و الايطالي ماسيليمانو اليغري (جوفنتوس سابقا) و الهولندي ايريك تان هاغ (اجاكس امستردام -هولندا), و البرتغالي فيرناندو سانتوس (تشكيلة البرتغال).

ومعلوم , ان جمال بلماضي, كان قد رشح كذلك لجائزة " ذو باست 2019" التي تمنح سنويا من قبل الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) و التي احتل فيها جمال بلماضي المركز الرابع وراء كل من الالماني يورغن كلوب في المركز الاول و الارجنتيني موريسيو بوشيتينو في المركز الثاني و الاسباني بيت غوارديولا في المركز الثالث .

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وكان لقب احسن مدرب للسنة 2018 ل"غلوب سوكر" قد عاد للفرنسي ديدي ديشامب المتوج مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018.

وتجدر الاشارة ان جوائز "غلوب سوكر" هي جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم ويتم تنظيمها من قبل المنظمة الاوروبية لوكلاء اللاعبين و الجمعية الاوربية للأندية منذ سنة 2010.

وسيقام حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" لهذه الطبعة, يوم 29 ديسمبر المقبل بدبي (الامارات العربية المتحدة).