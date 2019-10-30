دراجات/ (سباق المنحدرات): الجزائري اسلام بن رمضان يفوز بالميدالية البرونزية

تونس- توّج الدراج الجزائري اسلام بن رمضان بالميدالية البرونزية في سباق المنحدرات الذي أقيم بمنطقة غابة قمرت و جبل سيدي ثابت (شمال غرب تونس العاصمة), في إطار البطولة العربية للدراجات الجبلية في نسختها الثالثة التي تنظم بتونس ما بين 29 أكتوبر الجاري وفاتح نوفمبر المقبل.

وقطع الدراج الجزائري, مسافة السباق المقدرة ب 2 كلم, في زمن قدره 2 دقيقة و 3 ثواني , متأخرا بخمس(5 ) ثواني على الفائز بالسباق المغربي محمد زرهون الذي قطع السباق في زمن قدره 1د/ 58 ث متبوعا بمواطنه عبد الكريم الحيواني الذي احتل المركز الثاني بوقت قدره 2د/ 2ث.

وبالإضافة الى بن رمضان, تشارك الجزائر في هذه البطولة , المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي للدراجات ب13 رياضي (9 ذكور و 4 اناث), و التي تتضمن كذلك نوعين من السباقات : الدونهيل (المنحدر) الكروس (XCO), وتخص ايضا فئات النخبة, الاواسط والاشبال.

ففي اختصاص (XCO), أكابر, ستكون تمثل الجزائر ممثلة بعبد الرحمان منصوري ويوسف خليل, بينما نور الاسلام برمضان وانيس بورنان, شاركا في سباق المنحدر ( الدونهيل) ايضا عند الاكابر- رجال.

لدى الاواسط, ستحضر الجزائر في سباق (XCO) بأيوب سحري, عبد الكريم ساسي والطيب حاج شايب عند الذكور ونور الياسمين بوزنزن عند الاناث.

وفي XCO ( سيدات) , تشارك الجزائر بالرياضين رشا بلقاسم , عائشة تيهار وياسمين المداح, بينما لدى الاشبال, ستكون الالوان الوطنية ممثلة بعبد الرحمان رشراش , بدر الدين مروان ومحمود جبار. ويؤطر المنتخب الجزائري المدرب رضا كحلال .

وبالإضافة الى الجزائر وتونس (المنظم) يشارك في المنافسة ستة بلدان اخرى وهي: ليبيا, لبنان, قطر , العربية السعودية , عمان والعراق.

واقيمت الطبعة السابقة بمسقط ( عمان) بمشاركة سبعة بلدان.