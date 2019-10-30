القسم الوطني الثاني (أكابر): تغيير صيغة الصعود إلى القسم الأول

وهران - قررت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد في اجتماعها برؤساء الرابطات الجهوية بحر هذا الأسبوع تغيير صيغة لعب مقابلة السد الخاصة بأندية القسم الوطني الثاني رجال، بحسب ما استفيد اليوم الأربعاء من الرابطة الجهوية الوهرانية.

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم تقسيم أبطال الموسم 2019-2020 للرابطات الجهوية إلى فوجين من أربعة فرق لكل منهما على أن يصعد فريقان من كل فوج الى القسم الوطني الأول.

ويتكون الفوج الأول من أبطال الرابطات الجهوية لكل من وهران وسعيدة و بشار و ورقلة، فيما يضم الفوج الثاني أبطال الرابطات الجهوية لكل من الجزائر العاصمة والبليدة وقسنطينة وباتنة.

من جهة أخرى، أفاد النادي الهاوي لآفاق مواهب وهران بأن فريقه للسيدات الذي أعلنته الاتحادية الجزائرية للعبة كصاعد جديد إلى القسم الوطني الأول في نهاية الموسم الماضي بعد إنهائه دورة الصعود في المرتبة الثانية، سيكون مضطرا للعب بطولة مصغرة مع فريق الساورة والمغير على أن يصعد صاحبا المرتبتين الأولى والثانية إلى القسم الأعلى لحساب موسم 2019-2020.

ومعلوم أن إدارة آفاق مواهب وهران ظلت تهدد إلى وقت قريب بالانسحاب من المنافسة رغم صعود فريقها للأكابر رجال إلى القسم الأول على خلفية المشاكل المالية الكبيرة التي تعاني منها.