كرة الريشة (ذكور-إناث): الجزائر تحصد 11 ميدالية من بينها ثلاث ذهبيات

الجزائر - تحصلت عناصر المنتخب الجزائري على مجموع 11 ميدالية، من بينها ثلاث ذهبيات، في ختام منافسات الدورة الدولية المفتوحة "أواسط " (ذكور وإناث) لكرة الريشة (بادمينتون)، والتي جرت اليوم الثلاثاء بالقاعة متعددة الرياضات بعين طاية (شرق الجزائر العاصمة).

وكان المعدن النفيس من نصيب ملاك أوشفون في الفردي (إناث)، التي تفوقت في النهائي على مواطنتها رحيمة سفساف، بمجموعتين لصفر (21-12، 21-17)، لتثري سفساف رصيد الجزائر بالميدالية الفضية.

كما نال الثنائي، دنيا نعامة وملاك أوشفون ذهبية الزوجي (إناث)، بفوزهما في النهائي على وسام حمودة-مرح عمر (الأردن) بمجموعتين لصفر (21-13، 21-15).

ونال "الخُضر" الذهبية الثالثة في الزوجي مختلط، بفضل الثنائي عبد الرحيم بوكساني-ملاك أوشفون، الذي تفوق على الزوجي الأردني قصي الثوهرة ومرح عمر، بواقع مجموعتين لصفر(21-16، 21-17).

وافتكت العناصر الوطنية، سبع ميداليات برونزيات، بداتيها كانت برونزية الفردي (إناث) من توقيع دنيا نعامة وأسماء بلهوان. أما برونزي الزوجي إناث، عادت للثنائي رحيمة سفساف و روزة مماش.

ولدى الذكور، نال الثنائي أيمن بن يطو و محمد زعيم برونزية الزوجي. ليضيف الزوجي أمين شكال وبلال لعراشي البرونزية الثانية دوما في الزوجي ذكور.

وعند الفردي ذكور، تحصل كل من شعيب جبلي، على ميدالية برونزية وعبد الرحيم بوكساني، على برونزية أخرى.

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وفي الأخير، نال الزوجي شعيب جبلي ودنيا نعامة على برونزية الفردي مختلط. وكانت منافسات الدورة الدولية للأواسط، قد انطلقت الإثنين الفارط بإجراء مباريات الدور ربع النهائي، بمشاركة 33 متنافسا من بينهم تسع فتيات.

ويمثل هؤلاء الرياضيون أربعة بلدان وهي: الجزائر، تونس، الأردن والعراق. وتعد الجزائر الأكثر تمثيلا في هذه الفئة بإقحامها لمجموع 24 لاعبا من ضمهم سبعة من الاناث.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الأحد الماضي منافسات الأكابر لنفس الدورة بأربع ميداليات، واحدة ذهبية وثلاث من البرونز.

وتوج بالذهبية الثنائي معمري كسيلة ومدال يوسف صبري في اختصاص زوجي –ذكور، أما الميداليات البرونزية فقد حققها كل من ماجد ياسين بلهوان -محمد أمين قلماوي في الزوجي (ذكور)، و محمد عبد الرحيم بلعربي-هالة بوكساني في الزوجي المختلط، بالإضافة الى أمينة دغماس-كنزة غسيل في الزوجي (اناث).

وتهدف الاتحادية الجزائرية، من خلال تنظيم هذه الدورة، إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو 2020".