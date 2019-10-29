دراجات دورة فاسو: الجزائري اسلام منصوري يحل في المركز الرابع

بوس ( بوركينافاسو) - حلّ الدراج الجزائري, إسلام منصوري, في المركز الرابع, في سباق المرحلة الخامسة للطبعة ال32 لدورة بوركينا فاسو للدراجات , التي جرت يوم الثلاثاء بين مدينة بوس واويحي غويا , على مسافة 5ر 135 كلم .

وقطع الدراج الجزائري -المنتمي لنادي سوفاك نتيرا إيفر - مسافة السباق بفارق 13 ثانية عن الفائز بهذه المرحلة , البلجيكي جيروان كيستيلوت الذي حقق توقيتا قدره, 3سا 03 د و 40 ج.م , امام البوركينابيين بشيرو نيكيما و عبدول عزيز نيكيما.

في الترتيب العام, يبقى الجزائري محمد بوزيدي في المرتبة ال15, متأخرا بدقيقة واحدة عن الرواندي مواس ميغيشا , صاحب القميص الاصفر للمتصدر بتوقيت 12 سا 13 د و 15 ج.م , امام الانغولي داريو انطونيو, صاحب المركز الثاني بفارق 23 ثانية , بينما عادت المرتبة الثالثة للبوركينابي بشيرو نيكايما بفارق 40 ثا.

من ناحية اخرى , فقد الجزائري بوزيدي , القميص الاصفر لأسرع دراج , لصالح البوركينابي , بشيرو نيكايما ( 78 نقطة) متراجعا الي الصف الثالث بمجموع 77 نقطة . ويحتل الصف الثاني , البوركينابي ماتياس سورغو ( 77 نقطة), الفائز بالطبعة الماضية.

ويجرى غدا الاربعاء , سباق المرحلة السادسة بين مدينة واغادوغو و كودوغو على مسافة 3ر118 كلم.

وشارك في الطبعة ال32 لدورة فاسو بالإضافة الى الجزائر (6 دراجين) 13 بلدا أخرا .