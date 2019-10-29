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دراجات دورة فاسو: الجزائري اسلام منصوري يحل في المركز الرابع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

بوس ( بوركينافاسو) - حلّ الدراج الجزائري, إسلام منصوري, في المركز الرابع, في سباق المرحلة الخامسة للطبعة ال32 لدورة بوركينا فاسو للدراجات , التي جرت يوم الثلاثاء بين مدينة بوس واويحي غويا  , على مسافة 5ر 135 كلم .

وقطع الدراج الجزائري  -المنتمي لنادي سوفاك نتيرا إيفر - مسافة السباق بفارق 13 ثانية  عن الفائز بهذه المرحلة , البلجيكي جيروان كيستيلوت الذي حقق توقيتا قدره, 3سا 03 د و 40 ج.م , امام البوركينابيين  بشيرو نيكيما و عبدول عزيز نيكيما.

في الترتيب العام, يبقى الجزائري محمد بوزيدي في المرتبة ال15, متأخرا بدقيقة واحدة عن الرواندي  مواس ميغيشا , صاحب  القميص الاصفر للمتصدر بتوقيت 12 سا 13 د و 15 ج.م , امام  الانغولي داريو انطونيو, صاحب المركز الثاني بفارق 23 ثانية , بينما عادت المرتبة الثالثة للبوركينابي  بشيرو نيكايما بفارق 40 ثا.

من ناحية اخرى , فقد الجزائري بوزيدي , القميص الاصفر  لأسرع دراج , لصالح  البوركينابي , بشيرو نيكايما  ( 78 نقطة)  متراجعا الي الصف الثالث بمجموع 77 نقطة . ويحتل الصف الثاني , البوركينابي ماتياس سورغو ( 77 نقطة), الفائز بالطبعة الماضية.

ويجرى غدا الاربعاء , سباق المرحلة السادسة بين مدينة واغادوغو و كودوغو  على مسافة 3ر118 كلم.

وشارك في الطبعة ال32 لدورة فاسو  بالإضافة الى الجزائر (6 دراجين) 13 بلدا أخرا .

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:24
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دراجات دورة فاسو: الجزائري اسلام منصوري يحل في المركز الرابع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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