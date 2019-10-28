كرة القدم داخل القاعة - إياب تصفيات كأس افريقيا-2020 / ليبيا-الجزائر: غياب جيلالي مهدي بسبب الاصابة

الجزائر- أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة مساء امس الاثنين أول حصة تدريبية له بالقاهرة (مصر), غاب عنها اللاعب جيلالي مهدي الذي تم تسريحه بسبب الاصابة, تحسبا للمقابلة أمام ليبيا يوم الاربعاء (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر), لحساب إياب تصفيات كأس افريقيا-2020, حسب ما افادت به يوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و اوضح نفس المصدر انه "خصص العمل في هذه الحصة التدريبية, التي حضرها 13 لاعبا من مجموع ال14, للجانب الفني و التكتيكي, بغية ايجاد الخطة الانسب لتجاوز عقبة المنافس".

ومعلوم ان المنتخب الوطني كان قد انهزم في مقابلة الذهاب التي جرت السبت الماضي بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر) بنتيجة 5-2.

و اوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انه يوجد احتمال كبير لتغيير القاعة التي من المقرر ان تحتضن المقابلة بالنظر الى الوضعية "المتردية" لأرضيتها, موضحة ان "التشكيلة الوطنية ستسعى الى تدارك الامر و تحقيق نتيجة ايجابية بالرغم من صعوبة المهمة".