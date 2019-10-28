كرة القدم داخل القاعة - إياب تصفيات كأس افريقيا-2020 / ليبيا-الجزائر: غياب جيلالي مهدي بسبب الاصابة

و اوضح نفس المصدر انه "خصص العمل في هذه الحصة التدريبية, التي حضرها 13 لاعبا من مجموع ال14, للجانب الفني و التكتيكي, بغية ايجاد الخطة الانسب لتجاوز عقبة المنافس".
ومعلوم ان المنتخب الوطني كان قد انهزم في مقابلة الذهاب التي جرت السبت الماضي بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر) بنتيجة 5-2.
و اوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انه يوجد احتمال كبير لتغيير القاعة التي من المقرر ان تحتضن المقابلة بالنظر الى الوضعية "المتردية" لأرضيتها, موضحة ان "التشكيلة الوطنية ستسعى الى تدارك الامر و تحقيق نتيجة ايجابية بالرغم من صعوبة المهمة".