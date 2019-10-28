الكرة الطائرة / تصفيات الألعاب الأولمبية 2020: الجزائر حاضرة بمنتخبي الرجال و السيدات

و أوضح نفس المصدر ان دورة الرجال, المقررة بالقاهرة في الفترة الممتدة من 6 الى 12 يناير 2020, ستنشط من قبل منتخبات كل من الجزائر, مصر (البلد المضيف), بوتسوانا, الكاميرون, غانا, تونس و النيجر, فيما تنشط الدورة النسوية المقررة بياوندي في الفترة الممتدة من 4 الى 9 يناير من قبل الجزائر, بوتسوانا, الكاميرون (البلد المضيف), جمهورية الكونغو الديمقراطية, مصر, غانا, كينيا و نيجيريا.
وسيمثل المنتخبان الفائزان بهاتين الدورتين, قارة افريقيا خلال الالعاب الاولمبية المقررة الصيف المقبل بطوكيو اليابانية.
وتزامنا مع الدورتين التصفويتين الخاصتين بقارة افريقيا, برمجت الاتحادية الدولية للكرة الطائرة دورات تصفوية مماثلة عبر مختلف القارات في نفس الفترة.