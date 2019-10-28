Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكرة الطائرة / تصفيات الألعاب الأولمبية 2020: الجزائر حاضرة بمنتخبي الرجال و السيدات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 14:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

القاهرة - أعلنت الكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة عن قائمة البلدان التي أكدت مشاركتها في الدورات التصفوية الافريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية (طوكيو-2020) و التي تضم منتخبي الجزائر (رجال و سيدات).

و أوضح نفس المصدر ان دورة الرجال, المقررة بالقاهرة في الفترة الممتدة من 6 الى 12 يناير 2020, ستنشط من قبل منتخبات كل من الجزائر, مصر (البلد المضيف), بوتسوانا, الكاميرون, غانا, تونس و النيجر, فيما تنشط الدورة النسوية المقررة بياوندي في الفترة الممتدة من 4 الى 9 يناير من قبل الجزائر, بوتسوانا, الكاميرون (البلد المضيف), جمهورية الكونغو الديمقراطية, مصر, غانا, كينيا و نيجيريا.

وسيمثل المنتخبان الفائزان بهاتين الدورتين, قارة افريقيا خلال الالعاب الاولمبية المقررة الصيف المقبل بطوكيو اليابانية.

وتزامنا مع الدورتين التصفويتين الخاصتين بقارة افريقيا, برمجت الاتحادية الدولية للكرة الطائرة دورات تصفوية مماثلة عبر مختلف القارات في نفس الفترة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 16:11
كلـمات مفتـاحيــة :
الكرة الطائرة / تصفيات الألعاب الأولمبية 2020: الجزائر حاضرة بمنتخبي الرجال و السيدات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 14:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.29

الحظيرة الوطنية للسكن قدرت بأكثر من 6ر9 ملايين وحدة نهاية 2018

19.10.29

باتنة: مشروع لإعادة رسم حدود موقع طبنة الأثري وإجراء حفريات معمقة فيه

19.10.29

إحتجاج أساتذة الابتدائي: مطالب المحتجين ملفات متكفل بها في إطار القانون

19.10.29

استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه

19.10.29

انجاز خمس محطات للطاقة الشمسية: قبول عرض تقدم به مجمع جزائري

19.10.29

المستشفى الجامعي لوهران: تسجيل 565 حالة جديدة لداء السرطان منذ مطلع سنة 2019

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي