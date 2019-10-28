الكرة الطائرة / تصفيات الألعاب الأولمبية 2020: الجزائر حاضرة بمنتخبي الرجال و السيدات

الحظيرة الوطنية للسكن قدرت بأكثر من 6ر9 ملايين وحدة نهاية 2018 -

باتنة: مشروع لإعادة رسم حدود موقع طبنة الأثري وإجراء حفريات معمقة فيه -

إحتجاج أساتذة الابتدائي: مطالب المحتجين ملفات متكفل بها في إطار القانون -

استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه -

انجاز خمس محطات للطاقة الشمسية: قبول عرض تقدم به مجمع جزائري -

مشروع قانون المالية ل2020: اقتراح تخصيص 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية -

البطولات العربية للدراجات 2019: مصر تحتضن المنافسات بين نهاية نوفمبر و بداية ديسمبر -

عماري يبرز أهمية الجانب الإعلامي في إنجاح و استدامة البرنامج الوطني للتشجير -

وزير الشؤون الدينية يشرف على إفتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف -

جمال سنحضري، مديرا عاما جديدا للإذاعة الوطنية -

الاستشراف رهان قوي لقطاع التكوين المهني لضمان عمالة مؤهلة لمختلف القطاعات -

الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش غدا الأربعاء إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم -

الصحراء الغربية: كريستوفر روس يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين -

معركة ثاوريرث (أغويلال): 58 سنة تمضي على آخر معركة لكتيبة الرقيب بوشراين -

كرة القدم داخل القاعة (إياب)/ ليبيا-الجزائر: الخضر في مهمة شبه مستحيلة -

الطيب بوقاسمي، أحد السباقين في الخلايا الأولى لمجاهدي جيش التحرير الوطني بالمدية -

الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): صراع شيق بين بلوزداد وسطيف -

منطقة المتيجة تساهم بـ17 هجوما في غرة نوفمبر 1954 إيذانا باندلاع الكفاح المسلح -

متحف المجاهد بباتنة: سباق مع الزمن لتسجيل شهادات الأحياء من مجاهدي الثورة التحريرية -