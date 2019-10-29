الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): صراع شيق بين بلوزداد وسطيف

الجزائر - يشكل لقاء شباب بلوزداد - وفاق سطيف صراعا شيقا يتصدر برنامج الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يوم الأربعاء و المبتورة من مباراة صاحبي مؤخرة الركبؤ نادي بارادو - اتحاد بلعباس، التي أجلّت إلى تاريخ لاحق.

وسيكون الشباب، الذي لم يخسر منذ انطلاق الموسم بمعية مولودية الجزائر، حيث يتقاسمان صدارة الترتيب العام (17 نقطة)، أمام فرصة سانحة للحفاظ على سلسة نتائجه الإيجابية عند استضافته وفاق سطيف (الـ11، 7 ن)، الذي خسر خلال اللقاء الأخير بميدانه أمام أولمبي الشلف (0-1).

وسيقود الوفاق لأول مرة هذا الموسم المدرب نبيل الكوكي الذي عوض خير الدين مضوي، حيث يستهل التونسي مهمته بخرجة صعبة إلى العاصمة، باعتبار أن أبناء بلوزداد مرشحون فوق العادة لنيل النقاط الثلاث.

ويتنقل فريق مولودية الجزائر، المتواجد في صحة جيدة، إلى مدينة بسكرة الجنوبية لمواجهة الاتحاد المحلي (الثامن، 9 ن)، بنية الحفاظ على عذريته والبقاء في الطليعة. وتسعى تشكيلة "العميد" عند مواجهتها لأضعف دفاع في البطولة (تلقى 14 هدفا)، لكسب رابع فوز لها من خارج الديار.

بالمقابل، يوجد أبناء عاصمة "الزيبان" أمام حتمية رد الفعل أمام جمهورهم، سيما بعد الخسارة القاسية الأسبوع الفارط بميدان جمعية عين مليلة (0-3)، لتفادي الانزلاق نحو منطقة الخطر.

وتطير "نسور" شبيبة الساورة إلى العاصمة للتباري مع نصر حسين داي (الـ15، 7 ن)، الذي دخل في دوامة إثر الهزيمة الثقيلة التي تلقاها بمناسبة الداربي ضد "العميد" (0-3)، تسببت في ذهاب المدرب ارزقي رمّان.

ويهدف كل من جمعية عين مليلة وشباب قسنطينة، اللذان حققا تقدما ملحوظا في سلم الترتيب (مرتبة رابعة، 11 ن)، إلى التفاوض جيدا خلال سفريتهما لمواجهة، على التوالي، شبيبة القبائل (السادسة، 10 ن) و أولمبي الشلف (الـ11، 7 ن)، هذا الأخير سيحاول حصد الفوز الثالث تواليا.

ويأمل أهلي برج بوعريريج (الثامن، 9 ن) إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه في آخر جولتين، بمناسبة استضافته مولودية وهران (السادسة، 10 ن)، لتفادي الانهيار الذي قد يصيب أشبال المدرب فرانك دوما، الذي عاقبته لجنة الانضباط "بمنعه من ولوج أرضية الميدان وغرف الملابس" إلى غاية مثوله أمامها الاثنين القادم.

أخيرا، يتنقل اتحاد الجزائر، الذي يتخبط في أزمة مالية-إدارية خانقة، إلى مدينة سطيف لمواجهة نجم مقرة (العاشر، 8 ن)، في محاولة لتأكيد فوزه العريض على البرج بمعلبه (3-0) و الابتعاد عن منطقة الخطر.

وتم تأجيل لقاء نادي بارادو - اتحاد بلعباس إلى تاريخ لاحق بسبب التزام شبان "الأكاديمية" بإياب الدور الـ16 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية، المبرمج الأحد المقبل بملعب "5 جويلية" الأولمبي، ضد كامبالا سيتي الأوغندي (الذهاب : 0-0).