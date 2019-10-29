كرة الريشة / دورة دولية مفتوحة في الفردي: تأهل أغلبية الجزائريين إلى الدور نصف النهائي

وتجرى لقاءات الدور نصف النهائي يوم غد الثلاثاء في الاختصاصات الخمسة: فردي (ذكور)، فردي (اناث)، زوجي (ذكور)، زوجي (اناث) وزوجي (مختلط).

وفي النصف نهائي الاول الخاص بالفردي (ذكور)، يواجه شعيب جبلي نظيره الاردني عز الدين أبو الراح، اما نصف النهائي الآخر، يلتقي عبد الرحيم بوكساني بالعراقي يوسف الحميري.

وسيكون المربع الذهبي للفردي (إناث) مائة بالمائة جزائري، حيث ستضرب ملاك أوشفون موعدا لدنيا نعامة، في الوقت الذي تتبارى فيه أسماء بلهوان مع رحيمة صفصاف.

وفي الزوجي (ذكور)، يلاقي الثنائي الجزائري، في نصف النهائي، عريبي أيمن بن يطو-محمد ريان زعيم نظيره العراقي يوسف الحميري-منتظر نبيل، وفي نصف نهائي الآخر، يواجه كل من محمد أمين شكال-بلال لعراشي الثنائي الأردني عز الدين أبو الراح-قصي الثوهرة.

وفي نصف نهائي زوجي (إناث) تلتقي روزا ماماش وصفصاف رحيمة بالزوجي الأردني وسام حمودة-مرح عمر، حيث يلتقي الفائز بالزوجي الجزائري الآخر، المعفي من مباراة نصف نهائي الثانية لعدم وجود منافس، المكون من دنيا نعامة وملاك أوشفون.

أما في نصف نهائي الزوجي (مختلط) يلتقي عبد الرحيم بوكساني وملاك أوشفون بالزوجي الاردني عز الدين أبو الراح ووسام حمودة، وفي نصف نهائي الآخر يتبارى شعيب جبلي ودنيا نعامة مع الفريق الاردني المكون من قصي الثوهرة ومرح عمر.

وتختتم يوم غد الثلاثاء منافسات الأواسط بإجراء لقاءات نصف النهائي في الفترة الصباحية، أما النهائيات، فتنطلق على الخامسة مساء، حسبما علم من اللجنة المنظمة.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين مباريات ربع نهائي الاواسط للدورة الدولية المفتوحة، بمشاركة 33 متنافسا من بينهم تسع فتيات.

إقرأ أيضا: كرة الريشة: انطلاق منافسات الأواسط بمشاركة 33 لاعبا منهم 24 جزائريا

ويمثل هؤلاء الرياضيون أربعة بلدان وهي: الجزائر، تونس، الأردن والعراق، وتعد الجزائر الأكثر تمثيلا في هذه الفئة بإقحامها ل24 لاعبا من ضمهم سبعة من الاناث.

وكان المنتخب الوطني قد انهى امس الاحد منافسات الاكابر لنفس الدورة بأربع ميداليات، واحدة ذهبية وثلاث من البرونز.

وتوج بالذهبية الثنائي معمري كسيلة ومدال يوسف صبري في اختصاص زوجي –ذكور، أما الميداليات البرونزية فقد حققها كل من ماجد ياسين بلهوان -محمد أمين قلماوي في الزوجي (ذكور)، و محمد عبد الرحيم بلعربي-هالة بوكساني في الزوجي المختلط، بالإضافة الى أمينة دغماس-كنزة غسيل في الزوجي (اناث).

يذكر أن فئة الاكابر عرفت حضور 84 لاعبا من ضمنهم 34 لاعبة، يمثلون 30 بلدا. اما الجزائر فقد اشركت 13 لاعبا منهم خمس سيدات.

وتهدف الاتحادية الجزائرية، من خلال تنظيم هذه الدورة، إلى "رفع عدد نقاط الرياضيين الجزائريين ومنه تحسين مركزهم العالمي لانتزاع تأشيرة أولمبياد طوكيو 2020".

وسبق لأكابر النخبة الوطنية أن شاركوا قبل أيام في دورة دولية مماثلة بمصر، حيث تحصلوا خلالها على ميداليتين، واحدة ذهبية والأخرى برونزية، من نصيب، على التوالي، مدال صبري ومعمري كسيلة (زوجي رجال) و كذا معمري كسيلة وليندة مازري (زوجي مختلط).