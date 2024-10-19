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دراجات- البطولة العربية للدراجات الجبلية (الطبعة الثالثة): الجزائر حاضرة ب 14 رياضيا بتونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 18:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
دراجات- البطولة العربية للدراجات الجبلية (الطبعة الثالثة): الجزائر حاضرة ب 14 رياضيا بتونس

الجزائر- يمثل الجزائر 14 دراجا (10 رجال و4 سيدات) في منافسات  الطبعة الثالثة للبطولة العربية للدراجات الجبلية , المقررة من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر بغابة قمرت وجبل سيدي تهبات ( تونس), حسبما علم يوم الاثنين من الاتحادية الجزائرية للدراجات.

ويتضمن الموعد الرياضي ,المدرج في برنامج الاتحاد الدولي للدراجات, نوعين من السباقات : الدونهيل  (المنحدر) الكروس  (XCO), وتخص ايضا فئات النخبة, الاواسط والاشبال.

ففي اختصاص (XCO), أكابر, ستكون الجزائر ممثلة بعبد الرحمان منصوري ويوسف خليل, بينما نور الاسلام برمضان وانيس بورنان , سيشاركان  في سباق المنحدر  ( الدونهيل) ايضا عند الاكابر- رجال.

لدى الاواسط, ستحضر الجزائر في سباق (XCO) بأيوب سحري, عبد الكريم ساسي والطيب حاج شايب عند الذكور ونور الياسمين  بوزنزن عند الاناث.

وفي XCO ( سيدات) , تشارك  الجزائر بالرياضين رشا بلقاسم , عائشة تيهار وياسمين المداح, بينما لدى الاشبال, ستكون الالوان  الوطنية ممثلة بعبد الرحمان رشراش , بدر الدين مروان ومحمود جبار.

ويؤطر المنتخب الجزائري المدرب رضا كحلال.

وبالإضافة الى الجزائر  وتونس  (المنظم) يشارك في المنافسة ستة  بلدان اخرى وهي:  ليبيا, لبنان, قطر , العربية السعودية , عمان والعراق. 

واقيمت الطبعة السابقة بمسقط ( عمان) بمشاركة سبعة بلدان.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 20:06
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دراجات- البطولة العربية للدراجات الجبلية (الطبعة الثالثة): الجزائر حاضرة ب 14 رياضيا بتونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 18:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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