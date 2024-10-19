التوقيع على اتفاقية بين جامعة المسيلة والمؤسسة الوطنية لصيانة التجهيزات الصناعية -

أمن المواطن ضمن أولويات الدولة -

طاسيلي للطيران تشرع في تخفيضات ب30 % على الرحلات المتوجهة نحو الجنوب الكبير -

الثروات المنجمية: الجزائر تريد اعطاء دفع جديد لتنمية القطاع -

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة صادقة -

دراجات- البطولة العربية للدراجات الجبلية (الطبعة الثالثة): الجزائر حاضرة ب 14 رياضيا بتونس -

إسمنت: الجزائر تسجل ارتفاعا غير مسبوق في الصادرات ما بين يناير وأغسطس 2019 -

منافسة: وجوب تكييف الإطار القانوني لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي -

تكوين مهني: مخطط تكويني لفائدة أساتذة القطاع قبل شهر فبراير القادم -

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي -

السلطات العمومية مصممة على تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة باستخدام وسائل الانتاج الوطنية -

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي -

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل -

صناعة سيارات مرسيدس بتيارت: تسليم 721 مركبة من مختلف الأنواع -

خنشلة: مجمع جيكا سيحقق صادرات بـ1 مليون طن من الإسمنت مع نهاية سنة 2019 -

فرض حظر شامل للتجوال في بغداد -

التراث المغمور بالمياه: مؤتمر استثنائي للمجلس الاستشاري العلمي والتقني لليونسكو بالجزائر -

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء الـ/بريكست/ الى غاية 31 يناير 2020 -

قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة المواكبة رايس قورصو بعد تنفيذها للتمرين سيبوردر 19 -