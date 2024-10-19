دراجات- البطولة العربية للدراجات الجبلية (الطبعة الثالثة): الجزائر حاضرة ب 14 رياضيا بتونس

ويتضمن الموعد الرياضي ,المدرج في برنامج الاتحاد الدولي للدراجات, نوعين من السباقات : الدونهيل (المنحدر) الكروس (XCO), وتخص ايضا فئات النخبة, الاواسط والاشبال.
ففي اختصاص (XCO), أكابر, ستكون الجزائر ممثلة بعبد الرحمان منصوري ويوسف خليل, بينما نور الاسلام برمضان وانيس بورنان , سيشاركان في سباق المنحدر ( الدونهيل) ايضا عند الاكابر- رجال.
لدى الاواسط, ستحضر الجزائر في سباق (XCO) بأيوب سحري, عبد الكريم ساسي والطيب حاج شايب عند الذكور ونور الياسمين بوزنزن عند الاناث.
وفي XCO ( سيدات) , تشارك الجزائر بالرياضين رشا بلقاسم , عائشة تيهار وياسمين المداح, بينما لدى الاشبال, ستكون الالوان الوطنية ممثلة بعبد الرحمان رشراش , بدر الدين مروان ومحمود جبار.
ويؤطر المنتخب الجزائري المدرب رضا كحلال.
وبالإضافة الى الجزائر وتونس (المنظم) يشارك في المنافسة ستة بلدان اخرى وهي: ليبيا, لبنان, قطر , العربية السعودية , عمان والعراق.
واقيمت الطبعة السابقة بمسقط ( عمان) بمشاركة سبعة بلدان.