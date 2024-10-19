تنس: الجزائرية إيناس بكرار تتقدم ب35 مركزا وترتقي الى الصف ال371 عالميا

لندن - تقدمت لاعبة التنس الجزائرية, إيناس بكرار, ب35 مركزا في التصنيف الدولي لفئة الاواسط, لترتقي الى المرتبة ال371 عالميا, حسب ما كشفت عنه يوم الاثنين الاتحادية الدولية للتنس.

ويأتي هذا الارتقاء بفضل مشوار بكرار في الدورة الدولية "رياض 21" التي جرت الاسبوع الماضي بالرباط (المغرب) حيث بلغت الدور نصف النهائي في الفردي قبل ان تنهزم امام المغربية سارة عقيد, بمجموعتين نظيفتين.

وفي جدول الزوجي, انهزمت اللاعبة الجزائرية رفقة المغربية سلمى لوديلي في الشوط الحاسم في النهائي امام الزوجي الاسباني المكون من كلاوديا دي لاس ايراس ارمينتيس و ليري روميرو غورماز.

وعلى عكس بكرار التي تقدمت في الترتيب العالمي, تراجعت بقية العناصر الوطنية في تصنيف الاتحاد الدولي.

و سينشر الترتيب المقبل يوم الاثنين 4 نوفمبر.